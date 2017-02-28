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如果動物能說話...... 蟑螂現身會說什麼？！

插畫家吉米克雷格新作，當動物和人類對話。（圖擷取自boredpanda，以下皆是）

2017-02-28  16:25

〔即時新聞／綜合報導〕插畫家吉米克雷格（Jimmy Craig）先前曾製作過10張如果動物說話應該會說什麼話，最近又推出如果動物跟人類會說什麼，有趣破表。其中一張如果蟑螂會說話，每次登場應該都是Surprise。

▲A鴿子問B鴿子我們幹嘛都要大便在汽車上，因為我爸爸跟爸爸的爸爸都這樣，我不想破壞傳統。

▲導盲犬導引盲胞、機場緝毒犬確認飛機安全、家犬負責吃鞋子......

▲看！我們一定是明星！

▲將將！每次現身都是：Surprise！

▲你有沒有看到我太太，她長得跟其他企鵝一樣。

▲一直摸貓的下場，被咬。

▲蜜蜂直接來喝飲料，比花更甜！

▲玻璃杯可能想要發出聲響，另外1個可能也想。

▲不要以為坐馬車的都是仙杜瑞拉，可能是你阿罵。

▲注重環保，不要讓寄居蟹革命成蝸牛。

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