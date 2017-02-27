打造「夜的鹿港」 吸引遊客鹿港住一晚！

去年鹿港首度在福鹿溪推出夜間龍舟。（取自魏明谷臉書）

2017-02-27 20:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕越夜越美麗！今年彰化鹿港慶端陽系列活動將主打「夜的鹿港」，擴大去年「夜間龍舟」驚豔效果；縣長魏明谷強調，鹿港不只是1日遊的好去處，還要吸引國內外人士都「來去鹿港住一晚」！

縣府與龍舟委員會今天在鹿港龍山寺舉辦今年鹿港慶端陽系列活動「龍王祭」的擲筊儀式，由魏明谷、鹿港鎮長黃振彥、福興鄉長粘禮淞、龍舟委員會總幹事吳文輝、執行長許東明、龍山寺管委會主委施輝雄、鹿港鎮代會主席許志宏、文化局長陳文彬、教育處長鄧進權、新聞處代理副處長張志昇、鹿港分局長劉明興等人共同向觀世音菩薩、龍王尊神擲筊請示後，敲定5月14日舉行龍王祭。

魏明谷表示，去年首度在福鹿溪舉辦「夜間龍舟」，迴響非常熱烈，因為晚間天氣涼爽，民眾可以直接坐在福鹿溪兩旁的階梯看台觀賞龍舟賽，從福鹿溪到跨溪拱橋到龍舟，通通都有燈光點綴，讓夜間端午龍舟賽成為人氣景點。

魏明谷強調，今年將把「夜間龍舟」擴大到「夜的鹿港」，除了福鹿溪的燈光點綴以外，將把鹿港重要古蹟、老街與歷史建築，也將加入燈光、燈籠的元素，讓鹿港的白天與夜晚有不同的風情，而鹿港目前已經有合法民宿，也有旅館業者進駐，就是要吸引更多人「來去鹿港住一晚」。

而今年「夜間龍舟」也將更有看頭，活動將拉長為1個月，「夜間龍舟」鎖定星期六、日登場，並將安排水上音樂會，打造福鹿溪為水上藝文舞台。

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