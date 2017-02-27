邊緣人有救了！ 店員派「它」陪你吃大餐

店員貼心地將皮卡丘放在對座，讓網友用餐不孤單。（擷取自爆廢公社）

2017-02-27 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕單身是方便還是不方便呢？一個人自由自在地看似十分愜意，但到了用餐時間，餐廳充滿著出雙入對的人們，是否曾為旁人眼光而覺得渾身不自在？而這間餐廳提供一項服務，讓你用餐時，不再只是一個人！

有網友在爆廢公社貼文表示「看到有人po希望台灣有一人吃飯不會尷尬的餐廳座位，分享一下上次自己去吃海底撈，店員找了皮卡丘小伙伴陪我吃飯，結果大家一直偷拍他，有點好笑哈哈哈！」附上的照片中只見一隻皮卡丘安穩地坐在對面座位上，店員甚至還替它擺上了碗筷，陪伴網友一起用餐，模樣十分逗趣，更吸引不少人拍照。

貼文一出隨即吸引網友討論，有網友開玩笑表示「邊緣人有救了！」、「我以後出門也要自備一隻」、「孤單的海底撈」、「好濃厚的邊緣感...」、「求陰影面積」、「店員也感受到你的空虛才召喚皮卡丘」。