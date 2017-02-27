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9蛙過半出水 日月潭缺水危機未解除

日月潭水庫「9蛙疊像」，目前經常可見6蛙浮出水面，凸顯缺水問題。（記者謝介裕攝）

2017-02-27  20:01

〔記者謝介裕／南投報導〕受鋒面影響，228假期以來，南投縣籠罩在一片陰雨之中，惟對日月潭水庫蓄水量幫助不大，迄今銅製的「9蛙疊像」，仍不時可見6蛙浮出水面，顯見缺水危機仍未解除。

「9蛙疊像」係日月潭觀光景點之1，也是水庫有無缺水的重要指標，枯水期以來，長期在水面下的9蛙一隻隻露出水面，儘管天候陰雨不定，惟因雨量不夠集中在集水區，以致對日月潭水庫進水量幫助十分有限。

水利署集集攔河堰管理中心及台電大觀電廠指出，日月潭滿水位為748.48公尺，近半個月來，水位維持在746.23公尺至747.5公尺之間，還好有仁愛鄉萬大水庫放流支援，目前每天仍能以平均每秒15噸的水量，供應南投、彰化、雲林等縣約10萬公頃面積的民生、灌溉及工業用水。

惟該管理中心強調，假使3月底以前，日月潭水庫仍無足夠的雨水「進帳」，缺水問題勢必更加嚴重，屆時，便會依水荒情況著手規劃輪灌等相關限水措施因應，並呼籲社會大眾此時此際更要節約使用這得來不易的水資源。

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  • 日月潭水庫「9蛙疊像」，目前經常可見6蛙浮出水面，凸顯缺水問題。（記者謝介裕攝）

    日月潭水庫「9蛙疊像」，目前經常可見6蛙浮出水面，凸顯缺水問題。（記者謝介裕攝）

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