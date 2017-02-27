萬里下寮海灘 驚見死亡海龜

2017-02-27 19:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市動保處今天上午接獲通報，在萬里下寮沙灘發現死亡海龜擱淺，立即會同海洋大學人員前往處理，死亡的是赤蠵龜，屍體嚴重腐敗，研判是海象不佳造成意外。

這隻母赤蠵龜背甲長約70公分、寬60公分，年齡推測為15至20歲，因死亡時間超過2週，屍體腐爛嚴重，動保處初步研判，近日天氣轉變，氣溫驟降、海象不佳，海龜可能在外海死亡後，被沖到沙灘上，相關檢體包括腸內容物，由海洋大學海龜研究室帶回實驗室化驗，查看是否有異物，屍體就地掩埋。

動保處長陳淵泉表示，這是今年第9起海龜死亡擱淺案，台灣海龜皆屬於保育類動物，依野生動物保育法第16條規定，保育類野生動物產製品不得買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或加工，若民眾發現，不要任意撿拾帶回，以免觸法。

陳淵泉呼籲，垃圾勿隨意丟棄，破損的漁具、漁網也不要棄置海中，避免海洋生物誤食或誤觸死亡。