| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高中木棒聯賽》平鎮完封穀保 奪隊史首冠
 首頁 > 生活

萬里下寮海灘 驚見死亡海龜

2017-02-27  19:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市動保處今天上午接獲通報，在萬里下寮沙灘發現死亡海龜擱淺，立即會同海洋大學人員前往處理，死亡的是赤蠵龜，屍體嚴重腐敗，研判是海象不佳造成意外。

這隻母赤蠵龜背甲長約70公分、寬60公分，年齡推測為15至20歲，因死亡時間超過2週，屍體腐爛嚴重，動保處初步研判，近日天氣轉變，氣溫驟降、海象不佳，海龜可能在外海死亡後，被沖到沙灘上，相關檢體包括腸內容物，由海洋大學海龜研究室帶回實驗室化驗，查看是否有異物，屍體就地掩埋。

動保處長陳淵泉表示，這是今年第9起海龜死亡擱淺案，台灣海龜皆屬於保育類動物，依野生動物保育法第16條規定，保育類野生動物產製品不得買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或加工，若民眾發現，不要任意撿拾帶回，以免觸法。

陳淵泉呼籲，垃圾勿隨意丟棄，破損的漁具、漁網也不要棄置海中，避免海洋生物誤食或誤觸死亡。

廣告
  • 新北市動保處今天接獲通報，在萬里下寮沙灘發現死亡海龜擱淺。（動保處提供）

    新北市動保處今天接獲通報，在萬里下寮沙灘發現死亡海龜擱淺。（動保處提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 擱淺 海龜 萬里 赤蠵龜
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
電鍋菜✧豆腐蒸肉
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：萬里下寮海灘 驚見死亡海龜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.