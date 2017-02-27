近百年來不曾發生 來義二峰圳停水了！

二峰圳堰堤裸露。（屏科大工學院院長丁澈士提供）

2017-02-27 18:52

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東來義鄉的二峰圳，在94年前由日本水利技師鳥居信平建造，以地下水庫的方式收集河床下的伏流水，近百年來從沒斷過，但近年不僅水位降低，今年還出現停水情形，讓部落人都很驚訝，為了搶救屏東的文化資產，近日修復工程陸續動工，縣府極力爭取中央經費，計畫在今年汛期前完成修復。

「從來沒有停水過，沒想到現在竟然沒水可以喝！」住在二峰圳旁的居民表示，來義部落居民幾乎都仰賴二峰圳的水，現在中下游的村民幾乎沒有水可以用，必須自己抽取地下水，且因為水道堵塞，下游沒有水，上游卻出現積水的問題。

屏科大工學院院長丁澈士指出，過去二峰圳的流量在豐水期間的每天有20萬噸，估水期也能有7萬噸的流量，但近年因為河床低落、疏濬工程、重車出入頻繁以及豐水期水流狹帶大量堅硬巨石，讓廊道受損、地下堰體裸露，輸水路也因為填滿砂石，讓水流阻塞因此影響供水。

丁澈士也表示，二峰圳在60、70年代中期，都曾進行大修復，由於二峰圳在10年前被列為文化資產，必須保持原貌，依文資法進行修復，由於是近百年的建築修復，其建造者鳥居信平的嫡孫鳥居徹也格外關注，將在3月4日到訪。

縣府文化處指出，從壞損的水泥柵門可以看見日治時期、戰後台糖使用的工法與修補材料都不同，二峰圳屬文化景觀，雖然修復難度較古蹟低，但因工程涵蓋水利工程及文化景觀，施工仍有一定難度，各單位聯合會勘後，初步已討論出合適的工法，將在5月前完成修復，達到民眾用水與保護文化資產的目標。