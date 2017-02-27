高市養鴨場感染H5N8禽流感 今完成撲殺

2017-02-27 18:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1家杉林區養鴨場昨天傍晚檢測H5高病原禽流感呈陽性反應，市府動保處獲報啟動防疫措施，開立移動管制書，並進行全場撲殺，並針對鄰近養禽場，執行全面性採樣監測，以防止疫情擴大。

市府動保處表示，杉林區鄭姓畜主養鴨場依現行公告規定，於鴨隻上市前申請禽流感檢測，昨天下午接獲通報H5呈陽性反應，為防止疫情擴散，動保處隨即針對該場5613隻鴨隻進行移動管制，今天下午確診為H5N8血清分型，於傍晚5時前完成全數撲殺及消毒作業

動保處指出，該場為主動通知檢測，依現行撲殺補償作業相關規定，應可獲市場價格約8成補償費用，望可稍稍減輕農民損失，處長徐榮彬說，養禽業者平時應做好場內自主防疫工作，若發現禽鳥異常死亡或產蛋率下降，應儘速通報動物防疫單位，以便及早控制疫情。

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