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228連假花蓮市區塞爆 在地人直呼「不敢出門！」

2017-02-27  18:30

［記者王峻祺／花蓮報導］228連續4天假期，花蓮湧入大批遊客，各大風景據點不僅人滿為患，市區道路更被龐大車流量塞爆，衝擊花蓮民眾生活，其中花蓮火車站至金三角商圈，平時僅需10分鐘車程，近2日竟要多花30分鐘，當地人被迫繞道行駛，嚇得直呼「不敢出門！」

連假明日進入尾聲，市區車潮逐漸散去，但截至今晚人潮依舊，絲毫不受寒流及降雨影響，各旅店、民宿連3日住房率高達8成，市區知名伴手禮店及小吃攤也大排長龍，業者評估近萬名來客數，遠勝過春節連假。

花蓮市連日來也擠進大量車潮，民眾自花蓮火車站開車到市區金三角，必須多花30分鐘抵達，每一個紅綠燈路口，平均還需轉換3次燈號才能順利通過，路口雖有警員協助指揮，但仍不敵晚間突然湧進的車流量。

花蓮警分局表示，每逢連續假期市區常有車多擁擠與停車位不足等問題，4天連假加派警力，自上午10時起編排固定交通疏導崗哨至晚間11時，並取締違規併排停者，每時段動用警力約達20人。

另外，新城警分局交通組長黃榕仙預估明午過後北返車潮將達尖峰，呼籲民眾行駛於蘇花公路179.1公里崇德管制站、176.4公里大清水休憩區或中橫公路172.3公里九曲洞北端等交通事故熱點，應減低車速並互相禮讓，遵守員警指揮行駛。

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  • 228連續4天假期，花蓮湧入大批遊客，市區道路被龐大車流量塞爆。（記者王峻祺攝）

    228連續4天假期，花蓮湧入大批遊客，市區道路被龐大車流量塞爆。（記者王峻祺攝）

  • 228連續4天假期，花蓮湧入大批遊客，市區道路被龐大車流量塞爆，動用多名警力進行交通疏導。（記者王峻祺攝）

    228連續4天假期，花蓮湧入大批遊客，市區道路被龐大車流量塞爆，動用多名警力進行交通疏導。（記者王峻祺攝）

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