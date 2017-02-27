高雄102校午餐用筌聖商品 教育局祭預防性下架

2017-02-27 19:12

〔記者洪定宏／高雄報導〕筌聖老家遭指控非法軟禁外籍移工案愈演愈烈，除里仁公司已在官網公告，將筌聖老家商品下架外，高市教育局也依據「食品衛生安全預防性下架原則」，公告本學期使用筌聖老家商品的102所學校採取預防性措施，要求可疑產品下架。

教育局強調，曾抽驗營養午餐安全衛生，筌聖老家確實曾因豆豉含苯甲酸，被公告為不合格廠商。

教育局指出，衛生局去年曾抽檢筌聖老家的豆干，雖然防腐劑、漂白劑和皂黃等項目都合格，僅在環境衛生上有紗窗破、文書填寫等缺失，要求限期改善。

今年二月，衛生局配合中央專案再去查驗，環境有改善，但抽驗結果尚未出爐。整體而言，食品安全衛生還算合格，未被衛生局列管為高風險業者，但教育局仍要求預防性下架。

里仁公司在官網聲稱，已將南區門市的筌聖老家商品下架。記者今天下午走訪里仁自由高醫店，店員表示，今天上午開店營業時，就已將筌聖老家商品下架。