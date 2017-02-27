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3/1起路邊停車收費 澎湖急喊卡

2017-02-27  17:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖原訂3月1日起實施的路外及路邊停車收費機制，因委外招標流標之故，將暫緩實施，也平息外界不滿貿然實施的怒火；但澎湖縣府仍呼籲民眾應養成使用者付費的觀念，珍惜公共資源，讓公有停車位能獲得合理公平的使用。

由於馬公市區道路為日治時期規畫，較為狹窄，因此以往都未規劃停車收費，但澎湖縣政府為了改善公共車位遭長期佔用的現象，並落實使用者付費精神，業已訂定路外停車及路邊停車收費辦法，管理自治條例與預算並經議會審議通過，原訂3月1日開始實施。但因事先未廣為宣傳，一度引發民意反彈。

眼見實施在即！突然間政策又急轉彎，澎湖縣政府表示，由於收費方式經參考都會區經驗，將採人工製單再由車主自行繳費，所需人力及管理採委外經營，但招標作業礙於無人投標，使得停車收費必須暫緩實施。但縣府表示，任一先進的城市對於車輛管理，在考量政府建置成本持續膨脹狀況下，均採收費方式予以管理，並落實使用者付費的精神，讓車位可以獲得合理使用。

另外澎湖各路邊及路外停車場在政府劃設整建後，都提供無償使用，卻也因此衍伸出車位為鄰近住家直接佔用，等同政府為特定人專設車位，並有營業車輛長期佔用，壓縮一般通勤族或消費者使用機會，這些不合理現象必須面對並進行管理、改善。同時公共政策推行並非零成本，成本最終將回到民眾身上，因此使用者付費是基於合理與公平的落實，請大家一起愛惜公眾資源。

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  • 原本3月1日上路的路邊收費政策，因無人招標緊急喊卡。（記者劉禹慶攝）

    原本3月1日上路的路邊收費政策，因無人招標緊急喊卡。（記者劉禹慶攝）

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