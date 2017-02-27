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原民籃球賽 屏東300好手較勁

綠營辦原鄉籃球聯賽，屏東8鄉300名好手參與。（記者邱芷柔攝）

2017-02-27  18:02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東民進黨縣黨部以總統蔡英文的原住民族名「tjuku」，今天在來義高中舉辦「tjuku鷹族盃」原住民籃球比賽，邀請屏東8個原住民鄉鎮300名選手參賽，屏東縣黨部主委李清聖表示，希望透過賽事與部落、青年有更多的接觸，建立原鄉民眾的信任感。

李清聖說，這是民進黨屏東縣黨部第1次召集原鄉幹部一起規劃體育賽事，民進黨希望可以透過這樣的活動，在原鄉與鄉親有更多的互動，也讓年輕朋友對民進黨有更清楚的認識，除了運動賽事、青年議題、婦女議題等都持續關心，希望民進黨可以成為原鄉信任、支持的政黨。

一連2天的賽事今天登場，三地門、瑪家、霧台、泰武、春日、獅子、牡丹及來義等8個屏東山地原鄉有300人名選手齊聚來義高中，參賽者多為青年朋友。

開幕典禮上還有原委會主委夷將．拔路兒、縣議員陸月嬌、潘正義、車牧勒蕯以．拉勒格安及縣府原民處副處長蔡文進等人共襄盛舉。

夷將．拔路兒也表示，這是原民互相交流、和平切磋的大舞台，屏東只是一個起點，未來有望拓展到全國，讓全台原民都有機會參與專為他們設計的精采賽事。

主辦單位也表示，來義鄉位在8個原鄉的中心點，不僅交通方便設備也相當齊全，連續兩天的籃球聯賽後，今年4月、6月、8月還分別有射箭、桌球、排球等競賽。

屏東民進黨縣黨部以總統蔡英文的原住民族名「tjuku」，在來義高中舉辦「tjuku鷹族盃」原住民籃球比賽。（記者邱芷柔攝）

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