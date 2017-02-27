屏東竹田養鴨場染H5N8 撲殺2255隻肉鴨

屏東竹田養鴨場染H5N8禽流感，撲殺2255隻肉鴨。（圖由屏東縣政府提供）

2017-02-27 17:49

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東去年12月入冬展開防疫工作後，首次出現高病原防疫撲殺作業，位於竹田鄉的1處養鴨場，昨天鴨隻在進入屠宰場前，被監測發現疑似感染H5型高病原性禽流感，屏東縣政府家畜動物防治所所長李永文說，今天上午已完成撲殺作業，總共撲殺了2255隻肉鴨，防疫人員也展開禽場周遭消毒等作業。

屏東縣政府表示，為了防止病原傳播，縣府今天上午成立「家禽流行性感冒緊急應變小組」，上午到竹田禽場執行移動管制及提前預防性撲殺作業，共撲殺了68日齡的肉鴨2255隻，今天下午4點30分經行政院農委會家畜衛生試驗所通知確認感染H5N8亞型禽流感病毒。

縣府農業處處長黃國榮也強調，呼籲養禽業者提高警覺，加強養禽場生物安全防範措施，不可掉以輕心，包括人車門禁管制及動線移動管理、防鳥設施設置維護、禽舍及載運車輛（集運或抓雞車、飼料車、化製車等）與運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤）清潔消毒，有效避免透過生物媒介物傳播，降低發病機率。