「放牛班」也有春天！他，立志推廣「耕牛文化」
高一鑫立志發揚耕牛文化，來溪州鄉找到「耕牛夢土」。（記者顏宏駿攝）
〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年34歲的高一鑫，靜宜大學企管系畢業，從小功課一級棒的他，因有機栽種接觸台灣耕牛，意外成為「放牛班」1員，他還把養牛當作「志業」，除了訓練牛耕田外，還想帶著牛環島，推廣「耕牛文化」。
戴著深度眼鏡，外表忠厚的高一鑫，1年多前為了找養牛專家，來到溪州「成功旅社」，但當地唯一的養牛專家─許榮已在2年前棄養，高一鑫大失所望，但「成功旅社是「尚水米」的服務據點，成員得知他為了養牛而來，「驚為天人」，趕緊把他留住，還提供他工作機會。
高一鑫加入尚水米團隊，作倉庫管理，下班後則訓練「拉拉」耕田，拉拉在6個月大時，被高一鑫以3萬元買來，對於養牛技術一竅不通的高一鑫，翻遍相關書籍，也請教過許多養牛前輩，他邊養邊學，來到溪州，拉拉已經可以獨當一面。
高一鑫表示，耕牛對農民的價值，主要是「整平」稻田，避免田地高低，吃水不一，影響農作收成。通常用大型耕耘機翻1分田，工錢是2500元，整平則是「附贈」，他帶著拉拉整田，一分地收250至500元。
他謙稱，自己還在學，越來越駕輕就熟，牛是你的伙伴，不是你賺錢的工具，你要多跟牠講話，建立感情，他才會聽你，「我不管牠聽得懂不懂，有話就對牠講」。
耕耘機那麼有效率，牛有存在的價值嗎？高一鑫說，兩者不能相比，耕耘機是「死的東西」，只要稍懂操作，誰都能駕御，但牛跟人是有感情的，牠要幫你工作，你得訓練牠，善待牠，你對牠好，牠就對你好。
他表示，老一輩的牛農逐漸凋零，台灣會耕牛的人越來越少，他很幸運找到溪州這個地方，有稻農願意提供機會給他，這一季已幫8個農戶耕了3甲地，還經常有老人家，看到他在耕田，「拜託」他來幫忙耕，也有老農當場指導他「如何駛牛！」
他形容耕牛的知識「浩瀚無窮」，例如選牛看牙齒、看牠吃草的速度、看牠走路的步伐，還有怎麼安撫牛脾氣，如何指揮牠前後左右轉，而牛也會感冒、中暑，該吃什麼中草藥，耕牛的知識足以形成系統，萬一台灣沒有牛耕文化，這個「文化資產」就告終，所以他希望環島推廣「牛耕文化」，目前他還在存錢，等資金足夠，拉拉的耕牛技術更純熟，「牠倆」就會上路。
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