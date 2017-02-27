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官有位出版《彤霞鴻飛》 鼓勵大家多寫作

去年獲美國加州世界藝術文化學院頒授「榮譽文學博士」學位證書的官有位，最近出版《彤霞鴻飛》回顧集，與讀者分享他的人生觀。（記者張勳騰攝）

2017-02-27  17:39

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣私立建臺中學退休國文老師官有位，從事散文、新詩寫作30多年，曾獲全國文學類獎最高榮譽中國文藝獎章，去年獲美國加州世界藝術文化學院頒授「榮譽文學博士」學位證書，最近他出版《彤霞鴻飛》回顧集與讀者分享他的人生觀。官有位認為，「寫作是最好的一種療癒，每個人的一生就像一本書，鼓勵每人多寫作。」

67歲的官有位，筆名「龍影」，私立東吳大學中文系、台灣師大國文研究所畢業，曾任國民黨苗栗縣黨部視導、文宣組長和銅鑼、獅潭及通霄鎮民眾服務站主任，民國78年退休投入教職，6年前退休。

官有位有深厚文學素養，從事寫作30多年，29歲開始陸續出版《孤鴻映雪》、《坐看雲起時》等13本散文集及2本新詩集，他的文章平和而樸實，主要在鼓勵年輕人勵志、上進。

官有位指出，因深感整體大環境變遷迅速，許多傳統優的道德化已大幅失落淪喪，惟幸運地樂見部分衛道人士為中華傳統文化道德教育作苦行僧與馬前卒，因而花5年時間出版《彤霞鴻飛》回顧集。

官有位認為，官再大，錢再多，死神還是會把人往土裡埋，大家應以「平常心、慈悲心、同理心」來看待這個社會，而寫作是最好的一種療癒，他建議大家以寫作來記錄每個人的一生。

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