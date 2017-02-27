筌聖違法樣態多 勞動部：去年已陸續開罰

2017-02-27 19:40

〔記者吳柏緯／台北報導〕高雄的豆乾名店「筌聖老家」食品工廠被爆出非法聘僱與囚禁外勞，甚至有一名印尼籍外勞被控制行動長達14年，引起社會譁然。勞動部表示，雇主與仲介已於去年11月依違反《人口販運防制法》起訴，至於雇主違法聘僱、謊報逃跑等情況，也在去年依違反《就業服務法》相關規定，撤銷聘僱許可並處罰鍰。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠說明，此案是一起典型的人口販運案件。該工廠是以他人名義申請看護工來台後，從事與申請項目不符的工作，勞動部深入了解後發現，雇主除了違法聘僱外，還涉及多項違反勞基法的事項，例如超時工作未給付加班費、苛扣薪資與未依法給假等情況；此外還查扣護照與居留證，限制行動防止他們向外求救，違法樣態令人「嘆為觀止」。

薛鑑忠表示，該案件事實上是發生在去年4月，雇主與仲介已在去年11月依違反《人口販運防制法》起訴。勞動部已在去年依違反《就業服務法》相關規定，撤銷聘僱許可並處罰鍰。此外，違反勞基法相關條文的部分也已開罰。

根據《就業服務法》規定，非法留容、聘僱外國人，可處15萬至75萬元的罰款；扣留外國人居留證與護照，則可處6萬至30萬元。至於違反《勞基法》條文，包含超時工作、未給付加班費等情況，可開罰2萬至100萬不等。

據了解，4名外勞因為護照被扣且被告知因逾期居留，擅自離開恐有牢獄之災，心生恐懼不敢求救。薛鑑忠認為背後的原因是資訊不對等、外勞無法取得正確訊息所致。為避免類似事情發生，勞動部除持續做生活訪視外，也會對雇主與外勞進行法令宣導，此外，外勞若受到不公平的對待，也可以透過1955雙語專線申訴。