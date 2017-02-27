台中機場航空油料溢漏 中油供油站挨罰

住戶洗衣機排水口飄散汽油味。（記者張軒哲翻攝）

2017-02-27 17:37

〔記者張軒哲、歐素美／台中報導〕中油油罐車昨日下午將油料加至台中機場油罐車時，疑因操作不慎，導致約有10多公升的油料溢出，航油站人員用水將油沖進排水溝中，導致汽油味四散，消防人員順著氣味找到「航油站」，中油也遭台中市環保局開罰。台中航空站已要求中油提出檢討改進報告。

清泉消防分隊昨晚接獲民眾報案指稱，中航路一段住戶飄散濃濃汽油味，清泉消防分隊指出，與員警到場都聞到很臭的味道，在住戶門排水口測得108PPM超標值，因排水溝浮有黑色浮游物，因水溝連接機場管制區內的中油台中營業處所屬的「台中航空供油站」。

經追查後，昨天下午一輛中油油罐車加煤油添加至機場油罐車時，操作不慎約10多公升油料溢至地面，航油站人員趕緊用水沖洗油污，反將油沖入排水溝流至民宅門前。消防人員用中油提供的吸油棉油吸油，又在上游處大量沖水，氣味銳減，數據下降，居民才安心入睡。

台中機場航油站站長施淳毓表示，依照中油的SOP作業程序，溢油時應該用吸油棉處理，由於工作人員認為溢出的油不多，便宜行事用水沖，可能導致油污流出外面水溝，因航空燃油味道比較重，民眾發現，他於昨晚即拿著吸油棉前往處理善後，目前已清除乾淨。

不過，他強調，航空用油是清澈的，加上該站設有「油水分離槽」，油料應不會外流，該站的出水口處也沒有油污跡象，昨天清除的油污是黑色的，認為應該不是他們漏出的油。台中航空站主任張瑞澍則表示，將要求中油提出檢討改進報告。

台中機場供油站傳出溢油事件。（記者張軒哲翻攝）