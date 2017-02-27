台中機場航空油料溢漏 中油供油站挨罰
2017-02-27 17:37
住戶洗衣機排水口飄散汽油味。（記者張軒哲翻攝）
〔記者張軒哲、歐素美／台中報導〕中油油罐車昨日下午將油料加至台中機場油罐車時，疑因操作不慎，導致約有10多公升的油料溢出，航油站人員用水將油沖進排水溝中，導致汽油味四散，消防人員順著氣味找到「航油站」，中油也遭台中市環保局開罰。台中航空站已要求中油提出檢討改進報告。
清泉消防分隊昨晚接獲民眾報案指稱，中航路一段住戶飄散濃濃汽油味，清泉消防分隊指出，與員警到場都聞到很臭的味道，在住戶門排水口測得108PPM超標值，因排水溝浮有黑色浮游物，因水溝連接機場管制區內的中油台中營業處所屬的「台中航空供油站」。
經追查後，昨天下午一輛中油油罐車加煤油添加至機場油罐車時，操作不慎約10多公升油料溢至地面，航油站人員趕緊用水沖洗油污，反將油沖入排水溝流至民宅門前。消防人員用中油提供的吸油棉油吸油，又在上游處大量沖水，氣味銳減，數據下降，居民才安心入睡。
台中機場航油站站長施淳毓表示，依照中油的SOP作業程序，溢油時應該用吸油棉處理，由於工作人員認為溢出的油不多，便宜行事用水沖，可能導致油污流出外面水溝，因航空燃油味道比較重，民眾發現，他於昨晚即拿著吸油棉前往處理善後，目前已清除乾淨。
不過，他強調，航空用油是清澈的，加上該站設有「油水分離槽」，油料應不會外流，該站的出水口處也沒有油污跡象，昨天清除的油污是黑色的，認為應該不是他們漏出的油。台中航空站主任張瑞澍則表示，將要求中油提出檢討改進報告。
台中機場供油站傳出溢油事件。（記者張軒哲翻攝）
台中航空供油站傳出油料溢出事件。（記者張軒哲翻攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 包場看格雷的50道陰影 情侶留下白白的液體...
- 氣哭！搭大眾運輸吸進的廢氣比自己開車高8倍
- 看報沒付錢被勸 歐巴桑氣潑飲料、10元丟地上
- 228連假第3天 國5北上預估將塞到午夜
- 好市多加油站試營運 每公升便宜3元
網友回應
熱門新聞
- 為姚元浩失去所有 王心凌情變原因曝光
- 女模被摸屁屁 直播節目賞男主持一巴掌
- 瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚
- 辛龍翻盤沒中獎 1.2億攏係假
- 疑翻身趴睡 新北板橋1月大男嬰送醫不治
- MLB》超狂火力展示！道奇新秀一棒把球掃出場外（影音）
- 智利洪患污染河流 首都400萬人遭斷水
- NBA》隊友不給力 鵜鶘雙塔做白工
- 印尼萬隆發生恐攻 炸彈客襲擊政府大樓
- 奧斯卡完整得獎名單在此 小班弟、艾瑪史東封帝后！
- MLB》比大谷還瘋！17歲天才初登場轟滿貫飆7K（影音）
- 質疑詹啟賢有隱瞞 邱毅提4疑點要求回應
- （奧斯卡典禮）擁嫩妻果然好運！這部片率先得2獎
- GUCCI推7710元團扇 被酸看偶像演唱會用
- 郝吳陣營整合無望 雙方撕破臉隔空交火
- NBA》交易表弟讓國王更好？ 總管：沒進步我下台
- 遊行紀念228 鄭南榕胞弟：政府盡快實現轉型正義
- 地下道換LED燈 騎士：暗到看攏無
- 金鋁衣OUT！ 蔡依林最新時尚「閨蜜腰包」買起來
- 答腔郝龍斌 王欣儀：破壞中正紀念堂可判6個月
- （奧斯卡最佳男主角）凱西苦熬多年 撕「小班弟」標籤
- 〈徵文啟事〉孩子搗蛋事蹟
- 老翁騎單車 上快速道路被撞死
- 外資續撤 中媒憂千萬工作不保
- 中校疑涉毒拒尿檢 海軍竟准退伍
- 柯文哲又要挑戰一日北高？柯媽喊卡！
- 「免錢最貴」網路約砲當心變肥羊
- 自主學習3.0實驗室 106學年度招生
- 兩岸與國際》北京將對台灣失去耐心之說是真相，還是幻覺？
- 攝影師作品奪最佳紀錄短片 機場逗留3天仍無法入境
- 自由廣場》張景森的點子 邱秉瑜也提過
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan to aid Nauru in egg production
- 對老闆丟紙 加重公然侮辱罪起訴
- MLB》海盜新秀不畏懼金鶯重砲手 2局狂飆6K
- 〈東強西弱 北盛南衰〉商圈「大帶小」 翻轉拚人潮
- 自由共和國》謝志宏／過於樂觀的大陸展望
- 國民黨從未賠償228 顧立雄：都拿納稅人的錢
- SpeXial自爆秘辛 公認「他」最難搞
- 法律白話文》過勞之島的煉成（二）—握在方向盤上才是工作，其他都是下班時間喔？
- 獨居老人往生 屋內有鬼異人影
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台中機場航空油料溢漏 中油供油站挨罰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分