宜蘭櫻桃鴨染H5N2今撲殺 蘭城晶英：貨源不受影響

2017-02-27 17:30

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉第2起櫻桃鴨場染禽流感，今天確診為H5N2，今早一共撲殺5255隻，皆在上市前就監測到。蘭城晶英表示，早已改與花蓮契作，櫻桃鴨貨源不受影響。

宜蘭縣員山鄉屠宰場17日出現H5確診病例，動植物防疫所銷毀來自中南部的370多隻土番鴨屠體，並撲殺同批的2800隻活體，場區消毒淨空；隨後到半徑5公里內禽場採樣送驗，共有3家養鴨場，皆位於三星鄉，其中1家飼養櫻桃鴨的養鴨場查出中鏢，24日連夜撲殺5000多隻櫻桃鴨。

宜蘭縣政府動植物防疫所表示，另1家櫻桃鴨場則在昨天下午確診感染禽流感病毒，場內共飼養約5255隻鴨子，今天上午縣府執行撲殺並清場消毒，最後一家蛋鴨場的鴨子則已經確診為陰性，沒有染上禽流感。

昨晚有民眾發現三星鄉大隱田間有紅冠水雞的屍體，擔心是否也是感染到禽流感，動植物防疫所表示，紅冠水雞屬於水鳥的一種，今天進行採樣消毒，發現至少有2個屍體，但是由於目前是春耕期間，還需進一部檢驗是遭毒死或是染上禽流感。

蘭城晶英酒店的櫻桃鴨料理是許多饕客的最愛，這次禽流感疫情連環爆也讓民眾擔心是否吃不到櫻桃鴨，公共事務副總經理李莉莉表示，飯店的櫻桃鴨現在是與花蓮鴨場契作，且有足夠供應半年的存貨，短期內不受影響，合作鴨場也都有獸醫嚴格把關，食安不打折。