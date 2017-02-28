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「寶寶」心裡苦但寶寶不說！ 旅美貓熊返中國 網友：圓仔不用回去？

美國出生長大的寶寶顯然對中國的貓熊食物不感興趣。（美聯社）

2017-02-28  14:15

〔即時新聞／綜合報導〕寶寶聽不懂中文，所以寶寶不回應！在美國出生長大的大貓熊「寶寶（Baobao）」今年要滿4歲，最近因為中美租借協議，不得不回到祖國中國，成為不折不扣的「海歸派」，沒想到她不適應中國環境又聽不懂中文，引起中美網友關注，也讓台灣網友想起當年超熱門、常洗版新聞一整天的「圓仔」。

寶寶的爸媽是「添添」和「美香」，不過她雖然在美國華盛頓動物園出生，卻拿不到美國籍，因為根據中國與美國的租借協議，所有在美國出生的大貓熊，4歲之前都要歸還中國。

所以寶寶經過16小時的長途飛行，終於回到四川，但是連日來她對中國製的貓熊餅乾、窩窩頭相當嫌棄，而且聽不懂中文，對於飼養員下達的四川話指令毫無反應，只聽得懂「Come here」，目前只好由中美兩國飼養員共同撫養。

看到寶寶回歸中國的新聞，有台灣網友想起今年7月也要滿4歲的圓仔，網友問：「那我們的圓仔要回去嗎？圓仔的爸媽團團圓圓從中國過來台灣住，在台灣生下她，圓仔是外省第二代的台灣人，也在台灣念書，有清華大學的學生證（備註：圓仔的學號是「20130706」），根本就是道道地地的台灣小孩，回中國好像怪怪的...」

底下網友紛紛留言解答，表示：「中國說不用回，因為本來就是一部分」、「因為對阿共來說台灣不是國外」、「國外是租借，台灣是送的」。

圓仔大啖竹筍，今年她也要滿4歲了。（北市動物園提供）

回顧圓仔三個月大的萌樣。（北市動物園提供）

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