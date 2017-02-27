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宣傳畢業展 台東大學數媒系踩街遊行

2017-02-27  16:45

［記者黃明堂／台東報導］台東大學數位媒體與文教產業學系正在台東藝文中心舉辦畢業展，主動出擊拉攏觀眾，下午以自製道具上街遊行，還有臉書粉絲專頁，打卡送禮物。

第三屆畢業作品展「參數」台東展期至3月8日，另有高雄駁二藝術特區展期為4月28日至5月7日。共有12組不同特色的作品，除了微電影、動畫等影視特效類作品，更有遊戲等互動裝置類及創意AR電子書、互動式繪本、桌遊等作品。

這些作品都是同學們耗費心思及創意的成果，很想廣為人知，今天下午特別舉辦踩街遊行，從台東校區出發，在市區街道及鐵花村、海濱公園等地宣傳，並與民眾互動。

展覽活動相關資訊歡迎至臉書搜尋粉絲頁「國立臺東大學數位媒體與文教產業學系畢業展」，現場觀展打卡按讚可獲禮物。

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  • 台東大學數媒系踩街遊行，宣傳畢業展。（記者黃明堂攝）

    台東大學數媒系踩街遊行，宣傳畢業展。（記者黃明堂攝）

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