車行地下道、隧道要洗澎澎 北市用路人請留意

2017-02-27 16:50

〔記者張議晨／台北報導〕為維護北市隧道及車行地下道整潔，台北市環保局今表示，3月1日至4月25日每天0點至上午6點，將實施北市隧道及車行地下道牆面人工清洗作業，請用路人避開作業路段，小心駕駛。

環保局指出，這次將針對北市9座隧道及8座車行地下道進行人工清洗作業，作業時會在各隧道及車行地下道入口處設有警示燈及防撞工程車，維護作業安全，也籲請駕駛人行經作業路段，依現場指示減速慢行、注意安全。

環保局說，3月1日至8日先進行基隆路地下道路段清洗作業 ，9日則改施作信義車行地下道，10日至16日則清洗文山隧道，17至22日則清洗象山隧道，並依時間接續完成各隧道及地下道清洗，直至4月25日忠孝西路車行地下道清洗完畢為止，共計42個工作天。