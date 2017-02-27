| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
228連假第3天 國5北上預估將塞到午夜
 首頁 > 生活

車行地下道、隧道要洗澎澎 北市用路人請留意

2017-02-27  16:50

〔記者張議晨／台北報導〕為維護北市隧道及車行地下道整潔，台北市環保局今表示，3月1日至4月25日每天0點至上午6點，將實施北市隧道及車行地下道牆面人工清洗作業，請用路人避開作業路段，小心駕駛。

環保局指出，這次將針對北市9座隧道及8座車行地下道進行人工清洗作業，作業時會在各隧道及車行地下道入口處設有警示燈及防撞工程車，維護作業安全，也籲請駕駛人行經作業路段，依現場指示減速慢行、注意安全。

環保局說，3月1日至8日先進行基隆路地下道路段清洗作業 ，9日則改施作信義車行地下道，10日至16日則清洗文山隧道，17至22日則清洗象山隧道，並依時間接續完成各隧道及地下道清洗，直至4月25日忠孝西路車行地下道清洗完畢為止，共計42個工作天。

廣告
  • 台北市環保局3月1日起將執行北市隧道、車行地下道清洗作業。（台北市環保局提供）

    台北市環保局3月1日起將執行北市隧道、車行地下道清洗作業。（台北市環保局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 地下道 洗澎澎 用路人
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
電鍋菜✧豆腐蒸肉
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：車行地下道、隧道要洗澎澎 北市用路人請留意


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.