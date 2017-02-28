男友問披薩切幾片？ 卻讓女友鬼打牆暴怒！
女友回說：「我吃不了12片」。（擷取自影片）
〔即時新聞／綜合報導〕你的數學邏輯好嗎？一塊大披薩切成8片或12片，再組合起來大小是否一樣呢？英國一名男子問女友「你披薩會切成8片還12片？為何？」女友卻妙答：「8片，因為我吃不下12片」，儘管男子不斷向女友解釋無論切成8片或12片，大小其實還是一樣的，但女友不但沒聽懂，還以為男友在鬧她，對男友發火，影片上傳後讓網友們全笑翻了。
影片中一名英國男子問女友，如果妳點了一塊大披薩，店員問妳披薩要切成8片或12片時妳會怎麼選，原因又是為何？女友思考了一下回答：「8片，因為我吃不了12片！」男友又順口問女友點甚麼口味的披薩？女友不經意回答「夏威夷口味」，男友重新確認「所以妳點了一個大的夏威夷披薩，要求店員切成8片，因為妳吃不完12片？」女子點頭認真地表示：「對，因為要我再吃四片我無法」這個回答卻讓男友笑了出來，女友卻不解地回問：「你笑甚麼？」
男友笑而不語，又再度確認了一次，女友的回答還是一樣並嗆說：「我又不是食量大的胖子」，儘管男友換另一種方法向女友解釋其實8片跟12片大小還是相同，不料女友怒火中燒，完全不聽解釋，更怒嗆：「我很討厭你這樣，你每次都聽不懂我想表達甚麼」。
最後男友擺明地表示：「你把一個披薩不管是切成8片還12片，你吃的依然是相同大小的披薩對吧？不管切成幾片都是同樣大小的披薩不是嗎？」不料女友依舊聽不懂，回說「不一樣阿，一個是8片一個是12片啊！」
看到影片的網友都被兩人逗得哈哈大笑表示「真是太奇葩了！」、「真的笑翻我了」、「現在很多人都這種思考方式，你解釋他不懂還會發火。」
原文：B.C. & Lowy授權「這我給87分！男子問簡單的「披薩問題」，女友瘋狂鬼打牆 （中文字幕）」
男友再度詢問，但女友卻鬼打牆回應，讓男友笑翻了。（擷取自影片）
男友換方式向女友解釋披薩依舊是相同大小。（擷取自影片）
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標題：男友問披薩切幾片？ 卻讓女友鬼打牆暴怒！
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