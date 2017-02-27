大甲鐵砧山彩繪迎賓 拍照新景點
2017-02-27 16:59
鐵砧山彩繪牆完工啟用。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕為了讓大甲鐵砧山觀光注入新元素，扶輪社3460地區2～4分區共5個扶輪社，合力邀請台南藝大學生完成鐵砧山路旁牆面彩繪，圖樣皆以大甲人文風情為主，吸引上山遊客拍照，27日完工啟用，盼能增添人氣。
鐵砧山風景區是大甲後花園與知名景點，近年一度沒落，遊客大不如前。去年精靈寶可夢流行期間，一度湧入大批「抓寶」民眾。市議員吳敏濟指出，感謝大甲中央扶輪社社長莊耿連，及諸多社友共同努力，還有地區總監和助理總監的協助，自己與參山風景區管理處接洽，才讓台南藝術大學學生順利完成彩繪。
約70公尺彩繪牆圖樣則以鎮瀾宮、藺草編織、芋頭等大甲特產為彩繪意象，不少民眾一開始看不懂，仔細欣賞就能看出端倪。
吳敏濟說，鐵砧山曾是全國8大景點，但由於未受到中央及地方重視，不但未注入新的元素以充實觀光，反而越來越蕭條，5年來爭取經費廣植櫻花，每逢櫻花季，鐵砧山花開處處，吸引遊客上山。建議市府研議在鐵砧山興建一處美麗可環視四方，看山、觀海的觀景台，帶動大甲觀光發展。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 包場看格雷的50道陰影 情侶留下白白的液體...
- 氣哭！搭大眾運輸吸進的廢氣比自己開車高8倍
- 看報沒付錢被勸 歐巴桑氣潑飲料、10元丟地上
- 228連假第3天 國5北上預估將塞到午夜
- 好市多加油站試營運 每公升便宜3元
網友回應
熱門新聞
- 為姚元浩失去所有 王心凌情變原因曝光
- 女模被摸屁屁 直播節目賞男主持一巴掌
- 瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚
- 辛龍翻盤沒中獎 1.2億攏係假
- 疑翻身趴睡 新北板橋1月大男嬰送醫不治
- MLB》超狂火力展示！道奇新秀一棒把球掃出場外（影音）
- 智利洪患污染河流 首都400萬人遭斷水
- NBA》隊友不給力 鵜鶘雙塔做白工
- 印尼萬隆發生恐攻 炸彈客襲擊政府大樓
- 奧斯卡完整得獎名單在此 小班弟、艾瑪史東封帝后！
- MLB》比大谷還瘋！17歲天才初登場轟滿貫飆7K（影音）
- 質疑詹啟賢有隱瞞 邱毅提4疑點要求回應
- （奧斯卡典禮）擁嫩妻果然好運！這部片率先得2獎
- GUCCI推7710元團扇 被酸看偶像演唱會用
- 郝吳陣營整合無望 雙方撕破臉隔空交火
- NBA》交易表弟讓國王更好？ 總管：沒進步我下台
- 遊行紀念228 鄭南榕胞弟：政府盡快實現轉型正義
- 地下道換LED燈 騎士：暗到看攏無
- 金鋁衣OUT！ 蔡依林最新時尚「閨蜜腰包」買起來
- 答腔郝龍斌 王欣儀：破壞中正紀念堂可判6個月
- （奧斯卡最佳男主角）凱西苦熬多年 撕「小班弟」標籤
- 〈徵文啟事〉孩子搗蛋事蹟
- 老翁騎單車 上快速道路被撞死
- 外資續撤 中媒憂千萬工作不保
- 中校疑涉毒拒尿檢 海軍竟准退伍
- 柯文哲又要挑戰一日北高？柯媽喊卡！
- 「免錢最貴」網路約砲當心變肥羊
- 自主學習3.0實驗室 106學年度招生
- 兩岸與國際》北京將對台灣失去耐心之說是真相，還是幻覺？
- 攝影師作品奪最佳紀錄短片 機場逗留3天仍無法入境
- 自由廣場》張景森的點子 邱秉瑜也提過
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan to aid Nauru in egg production
- 對老闆丟紙 加重公然侮辱罪起訴
- MLB》海盜新秀不畏懼金鶯重砲手 2局狂飆6K
- 〈東強西弱 北盛南衰〉商圈「大帶小」 翻轉拚人潮
- 自由共和國》謝志宏／過於樂觀的大陸展望
- 國民黨從未賠償228 顧立雄：都拿納稅人的錢
- SpeXial自爆秘辛 公認「他」最難搞
- 法律白話文》過勞之島的煉成（二）—握在方向盤上才是工作，其他都是下班時間喔？
- 獨居老人往生 屋內有鬼異人影
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大甲鐵砧山彩繪迎賓 拍照新景點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分