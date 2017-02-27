大甲鐵砧山彩繪迎賓 拍照新景點

鐵砧山彩繪牆完工啟用。（記者張軒哲攝）

2017-02-27 16:59

〔記者張軒哲／台中報導〕為了讓大甲鐵砧山觀光注入新元素，扶輪社3460地區2～4分區共5個扶輪社，合力邀請台南藝大學生完成鐵砧山路旁牆面彩繪，圖樣皆以大甲人文風情為主，吸引上山遊客拍照，27日完工啟用，盼能增添人氣。

鐵砧山風景區是大甲後花園與知名景點，近年一度沒落，遊客大不如前。去年精靈寶可夢流行期間，一度湧入大批「抓寶」民眾。市議員吳敏濟指出，感謝大甲中央扶輪社社長莊耿連，及諸多社友共同努力，還有地區總監和助理總監的協助，自己與參山風景區管理處接洽，才讓台南藝術大學學生順利完成彩繪。

約70公尺彩繪牆圖樣則以鎮瀾宮、藺草編織、芋頭等大甲特產為彩繪意象，不少民眾一開始看不懂，仔細欣賞就能看出端倪。

吳敏濟說，鐵砧山曾是全國8大景點，但由於未受到中央及地方重視，不但未注入新的元素以充實觀光，反而越來越蕭條，5年來爭取經費廣植櫻花，每逢櫻花季，鐵砧山花開處處，吸引遊客上山。建議市府研議在鐵砧山興建一處美麗可環視四方，看山、觀海的觀景台，帶動大甲觀光發展。