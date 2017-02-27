屏東火車站計程車搭乘區 規劃前、後站各1處

2017-02-27 16:32

〔記者李立法／屏東報導〕屏東火車站前、後站貫通後，為方便旅客接駁，台鐵除保留後站現有計程車候車區外，前站縣民廣場也將規劃一處緊臨光復路的計程車搭乘區，台鐵籲請運將們發揮自律，共同維護候車區整潔，提升車站整體形象。

屏東車站排班計程車運將關心前後站貫通後計程車接駁區規劃地點，擔心距離過遠，影響旅客搭乘意願。

台鐵表示，前站正進行縣民廣場工程，預計9月完工，屆時將規劃一處緊臨光復路的計程車搭乘區，後站公勇路現有接駁區將繼續保留，旅客可選擇在前站或後站搭計程車，運將們也可在2處接駁區排班。

新建的屏東車站設備新穎，台鐵籲請運將們共同維護環境的整潔，避免亂丟菸蒂及亂吐檳榔汁，更不能有舊站時期常見的聚賭情形，以免讓中外遊客看笑話，甚至被警方及衛生局開單取締，影響生計與形象。