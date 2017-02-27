高屏溪川流量低 高雄水情拉警報
2017-02-27 16:25
高屏溪攔河堰（圖）水情低於歷年平均值，拉出綠燈警報。（記者黃旭磊攝）
［記者黃旭磊／高雄報導］高屏溪水情低於歷年平均值，拉出綠燈警報。
有鑑於新北市將後天（3月1日）進入第一階段夜間減壓供水，高雄水情也來到綠燈警戒，水利單位預估降雨機會低，不確定因素高。南區水資源局副局長簡振源說，高屏溪於228連假期間川流量來到每秒19.1立方公尺（CMS），略低於往年同期平均值，但仍比2年前限水危機每秒12-13立方公尺（CMS）高，民眾無須恐慌。
從去年12月以來，中央氣象局估計平均降雨量為民國36年有紀錄以來第2少，今年1月台南及高雄測站更是沒測到降雨，預估3-5月春天雨量也是正常偏少。
簡振源表示，每月將檢討2次水情，採滾動式調整供水，若持續無雨，考慮啟用區域調配，從台南南化水庫引水南下支援高雄。
南部地區於每年10月到隔年5月為旱季，前年更因嚴重缺雨，高雄險些進入每週只供水5天「供5停2」限水階段，為增加水源，水利單位隔年4月啟動高屏溪伏流水工程，擷取地下水源，預計明年（民107年）10月底完工，每天為高雄市增進10萬噸民生備援用水。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 包場看格雷的50道陰影 情侶留下白白的液體...
- 氣哭！搭大眾運輸吸進的廢氣比自己開車高8倍
- 看報沒付錢被勸 歐巴桑氣潑飲料、10元丟地上
- 228連假第3天 國5北上預估將塞到午夜
- 好市多加油站試營運 每公升便宜3元
網友回應
熱門新聞
- 為姚元浩失去所有 王心凌情變原因曝光
- 女模被摸屁屁 直播節目賞男主持一巴掌
- 瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚
- 辛龍翻盤沒中獎 1.2億攏係假
- 疑翻身趴睡 新北板橋1月大男嬰送醫不治
- MLB》超狂火力展示！道奇新秀一棒把球掃出場外（影音）
- 智利洪患污染河流 首都400萬人遭斷水
- NBA》隊友不給力 鵜鶘雙塔做白工
- 印尼萬隆發生恐攻 炸彈客襲擊政府大樓
- 奧斯卡完整得獎名單在此 小班弟、艾瑪史東封帝后！
- MLB》比大谷還瘋！17歲天才初登場轟滿貫飆7K（影音）
- 質疑詹啟賢有隱瞞 邱毅提4疑點要求回應
- （奧斯卡典禮）擁嫩妻果然好運！這部片率先得2獎
- GUCCI推7710元團扇 被酸看偶像演唱會用
- 郝吳陣營整合無望 雙方撕破臉隔空交火
- NBA》交易表弟讓國王更好？ 總管：沒進步我下台
- 遊行紀念228 鄭南榕胞弟：政府盡快實現轉型正義
- 地下道換LED燈 騎士：暗到看攏無
- 金鋁衣OUT！ 蔡依林最新時尚「閨蜜腰包」買起來
- 答腔郝龍斌 王欣儀：破壞中正紀念堂可判6個月
- （奧斯卡最佳男主角）凱西苦熬多年 撕「小班弟」標籤
- 〈徵文啟事〉孩子搗蛋事蹟
- 老翁騎單車 上快速道路被撞死
- 外資續撤 中媒憂千萬工作不保
- 中校疑涉毒拒尿檢 海軍竟准退伍
- 柯文哲又要挑戰一日北高？柯媽喊卡！
- 「免錢最貴」網路約砲當心變肥羊
- 自主學習3.0實驗室 106學年度招生
- 兩岸與國際》北京將對台灣失去耐心之說是真相，還是幻覺？
- 攝影師作品奪最佳紀錄短片 機場逗留3天仍無法入境
- 自由廣場》張景森的點子 邱秉瑜也提過
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan to aid Nauru in egg production
- 對老闆丟紙 加重公然侮辱罪起訴
- MLB》海盜新秀不畏懼金鶯重砲手 2局狂飆6K
- 〈東強西弱 北盛南衰〉商圈「大帶小」 翻轉拚人潮
- 自由共和國》謝志宏／過於樂觀的大陸展望
- 國民黨從未賠償228 顧立雄：都拿納稅人的錢
- SpeXial自爆秘辛 公認「他」最難搞
- 法律白話文》過勞之島的煉成（二）—握在方向盤上才是工作，其他都是下班時間喔？
- 獨居老人往生 屋內有鬼異人影
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高屏溪川流量低 高雄水情拉警報
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分