高屏溪川流量低 高雄水情拉警報

高屏溪攔河堰（圖）水情低於歷年平均值，拉出綠燈警報。（記者黃旭磊攝）

2017-02-27 16:25

［記者黃旭磊／高雄報導］高屏溪水情低於歷年平均值，拉出綠燈警報。

有鑑於新北市將後天（3月1日）進入第一階段夜間減壓供水，高雄水情也來到綠燈警戒，水利單位預估降雨機會低，不確定因素高。南區水資源局副局長簡振源說，高屏溪於228連假期間川流量來到每秒19.1立方公尺（CMS），略低於往年同期平均值，但仍比2年前限水危機每秒12-13立方公尺（CMS）高，民眾無須恐慌。

從去年12月以來，中央氣象局估計平均降雨量為民國36年有紀錄以來第2少，今年1月台南及高雄測站更是沒測到降雨，預估3-5月春天雨量也是正常偏少。

簡振源表示，每月將檢討2次水情，採滾動式調整供水，若持續無雨，考慮啟用區域調配，從台南南化水庫引水南下支援高雄。

南部地區於每年10月到隔年5月為旱季，前年更因嚴重缺雨，高雄險些進入每週只供水5天「供5停2」限水階段，為增加水源，水利單位隔年4月啟動高屏溪伏流水工程，擷取地下水源，預計明年（民107年）10月底完工，每天為高雄市增進10萬噸民生備援用水。