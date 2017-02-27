為何麥當勞薯條要吃去鹽的？ 網友都這樣說...

2017-02-27 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕熱騰騰香噴噴的金黃薯條，相信是大小朋友都喜愛的速食餐點之一，有時排隊點餐時，可以聽見有人點薯條但要求店員要「去鹽」，有網友就好奇為何薯條要吃去鹽的而上網詢問，引發網友熱烈討論。

有網友在PPT女板（WomenTalk）PO文「為神（什）麼吃麥當勞要吃去鹽薯條」，表示麥當勞就已不是很健康的店了，既然都選擇要吃，為什麼還要點去鹽薯條，這樣做根本沒有健康多少，而他也認為去鹽薯條根本超難吃，鹽巴才是薯條的精華，沒味道的馬鈴薯條根本不好吃。所以發文詢問網友為什麼要去麥當勞吃現炸沒味道的去鹽薯條。

網友們看完PO文後，紛紛留言述說去鹽薯條在自己心目中的看法，表示「去鹽是為了現炸不是為了健康」、「我爽！我去鹽我驕傲」、「去鹽超級好吃」、「第一次聽到有人去鹽是為了健康，明明就是因為好吃好嗎」、「因為很鹹嘛關健康什麼事啦QQ」、「去鹽以後才知道沒去鹽的時候有多鹹」、「重點是在現炸，麥當勞都有另外的小包鹽可以要，自己加」，也有人開玩笑的表示「屁喇我花49塊就是為了吃上面的鹽巴」。