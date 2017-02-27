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擠進世界駭客大賽 台灣Hitcon戰隊提前晉級

2017-02-27  16:08

〔記者陳炳宏／台北報導〕台灣駭客戰隊（HITCON）連續第二年取得2017波士頓駭客賽（Boston Key Party，BKP）冠軍，同時也拿下今年世界駭客大賽（DEFCON CTF2017）門票，將於今年7月27日前往拉斯維加斯與世界頂尖駭客一決高下。

BKP駭客大賽是由美國波士頓大學駭客實驗室（Boston University Information Lab & Design Space, BUILDS）舉辦的資安競賽，每年都會吸引世界各地的駭客好手組隊挑戰，尤其是卡內基美隆大學的PPP戰隊更是年年誓言要把波士頓大學出的題目破台，今年的BKP總共有1251隻隊伍參賽，比賽從週六打到台灣時間週一（27號）上午9點，最後前三名分別是「台灣HITCON戰隊」、「中國B1o0p」、以及「美國PPP」，由於BKP被認可為美國DEFCON CTF種子賽事，因此奪冠的台灣HITCON將可直接晉級七月底的DEFCON CTF決賽。

HITCON戰隊領隊李倫銓表示，原本台灣隊伍預期五月的時候打DEFCON初賽來取得資格，如今提前晉級真的非常高興。台灣能夠連續四年打入美國拉斯維加斯DEFCON決賽已經很厲害了，且連續兩年拿下BKP冠軍資格，比打DEFCON初賽還難，顯示台灣資安人才的實力已達世界水準，而且一直以來能夠團結參賽，真的很不簡單。

李倫銓表示，去年DEFCON 駭客大賽設計了人和電腦的攻防賽，今年則是規劃採取自行設計的CPU架構和指令集，許多駭客選手擔心原本擅長的工具和技巧是不是全要打掉重練，因此最後駭客的腦力與對軟硬體基礎知識，經成為決勝關鍵。

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  • 台灣駭客戰隊（HITCON）連續第二年取得2017波士頓駭客賽（Boston Key Party，BKP）冠軍，同時也拿下今年世界駭客大賽（DEFCON CTF2017）門票（HITCON提供）

    台灣駭客戰隊（HITCON）連續第二年取得2017波士頓駭客賽（Boston Key Party，BKP）冠軍，同時也拿下今年世界駭客大賽（DEFCON CTF2017）門票（HITCON提供）

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