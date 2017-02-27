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好意反惹民怨！ 南投決拆竹山中坑路防撞桿

南投縣竹山鎮中坑路增設防撞桿後，會車更加困難，致民怨四起。（記者謝介裕攝）

2017-02-27  15:44

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮秀林里對外要道中坑路，去年底縣府增設防撞桿，以加強行車安全，不料，使得原已狹窄的道路竟變成難以會車，縣府一番好意，反而惹來地方民眾怨聲載道後，也決定將防撞桿予以拆除。

中坑路全長約10公里，係竹山鎮秀林地區對外交通要道，也兼負大鞍竹海風景區、太極峽谷天梯等景點，交通車流量紓解功能，惟全線許多路段寬度不及4公尺，加上路旁水溝未加蓋，以致會車時意外迭傳，甚至曾發生機車騎士不慎摔落水溝的意外，還好未造成重大傷亡發生，不然，恐有國賠之虞。

南投縣議員張志銘、秀林里長吳清泡等人指出，當初地方民眾陳情時，希望縣府能從道路拓寬或水溝加蓋兩個方案中擇一而行，但縣府礙於經費短絀，只增設防撞桿，怎料，因腹地有限，反而使得會車更加困難，致民怨四起，盼縣府能儘速改善。

南投縣府工務處解釋表示，在缺乏經費又要做好交通安全工作下，令該處十分傷腦筋，最後只能先施作防撞桿應急，並達到預警及減少意外發生，如今地方民眾既然認為會影響會車，也將順應民意予以拆除，至於該道路是否拓寬或水溝加蓋?則待經費有著落後再研議。

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    南投縣竹山鎮中坑路增設防撞桿後，會車更加困難，致民怨四起。（記者謝介裕攝）

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