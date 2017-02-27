| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

台南文和街謝土完成重建 受災戶煮湯圓歡喜入厝

文和街受災戶於原地完成重建，住戶歡喜入厝，開心請大家吃湯圓。（記者蔡文居攝）

2017-02-27  15:43

〔記者蔡文居／台南報導〕0206地震迄今已滿1年，台南市中西區文和街13戶受災戶於原地完成重建，今天下午舉行謝土典禮，住戶歡喜入厝，開心請大家吃湯圓。對於各界的幫助，住戶一再拱手表達感謝之意。

今天的謝土典禮，由市長賴清德主持，包括立委葉宜津、市議員洪玉鳳、邱莉莉、工務局長蘇金安、社會局長劉淑惠及區長、里長、住戶等多人參與。隨後，賴清德逐戶參觀，並發放紅包，恭喜住戶平安入厝大賺錢。

受災戶趙老先生今天一再拱手向市長賴清德等市府團隊，以及捐助、營建單位、媒體表達謝意。他說，很開心完成重建，地震發生後，他根本不敢想像現在的房子比地震前還要漂亮舒適，很感謝社會各界的幫忙。

年逾八旬的許阿嬤也說，地震發生時，以為自己完了，沒想到現在房子已經重建完成，實在真歡喜，也很感謝。

賴清德表示，文和街13戶住宅因地震引發土壤液化，造成房屋嚴重傾斜、倒塌，由於每戶才7坪左右，又非RC結構，能獲得的補助有限，要重建有其困難，很感謝台南市不動產開發商業公會及大台南不動產開發商業同業公會的善心，捐贈1000萬元協助住戶完成重建。時間很快，大概1年的時間從動工到完成，住戶今天也特別煮湯圓感謝所有幫助他們的人。

相關影音

廣告
  • 南市中西區文和街13戶受災戶於原地順利完成重建。（記者蔡文居攝）

    南市中西區文和街13戶受災戶於原地順利完成重建。（記者蔡文居攝）

  • 賴清德發放紅包，恭喜住戶平安入厝大賺錢。（記者蔡文居攝）

    賴清德發放紅包，恭喜住戶平安入厝大賺錢。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 0206南台地震 受災戶 重建
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
電鍋菜✧豆腐蒸肉
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：台南文和街謝土完成重建 受災戶煮湯圓歡喜入厝


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.