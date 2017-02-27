台南文和街謝土完成重建 受災戶煮湯圓歡喜入厝

文和街受災戶於原地完成重建，住戶歡喜入厝，開心請大家吃湯圓。（記者蔡文居攝）

2017-02-27 15:43

〔記者蔡文居／台南報導〕0206地震迄今已滿1年，台南市中西區文和街13戶受災戶於原地完成重建，今天下午舉行謝土典禮，住戶歡喜入厝，開心請大家吃湯圓。對於各界的幫助，住戶一再拱手表達感謝之意。

今天的謝土典禮，由市長賴清德主持，包括立委葉宜津、市議員洪玉鳳、邱莉莉、工務局長蘇金安、社會局長劉淑惠及區長、里長、住戶等多人參與。隨後，賴清德逐戶參觀，並發放紅包，恭喜住戶平安入厝大賺錢。

受災戶趙老先生今天一再拱手向市長賴清德等市府團隊，以及捐助、營建單位、媒體表達謝意。他說，很開心完成重建，地震發生後，他根本不敢想像現在的房子比地震前還要漂亮舒適，很感謝社會各界的幫忙。

年逾八旬的許阿嬤也說，地震發生時，以為自己完了，沒想到現在房子已經重建完成，實在真歡喜，也很感謝。

賴清德表示，文和街13戶住宅因地震引發土壤液化，造成房屋嚴重傾斜、倒塌，由於每戶才7坪左右，又非RC結構，能獲得的補助有限，要重建有其困難，很感謝台南市不動產開發商業公會及大台南不動產開發商業同業公會的善心，捐贈1000萬元協助住戶完成重建。時間很快，大概1年的時間從動工到完成，住戶今天也特別煮湯圓感謝所有幫助他們的人。

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