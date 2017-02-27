土地公「頭牙」樹王福德祠舉辦褒封大典

中邑福德首廟褒封大典邀請立委何欣純（右）、議員張滄沂（左）揭幕。（記者何宗翰攝）

2017-02-27 15:40

〔記者何宗翰／大里報導〕大里區樹王福德祠曾連續舉辦多屆「台中市福德文化祭」，宣揚土地公護佑地方的文化，3年前獲得前台中市長胡志強頒發「褒揚狀」，但一直相當低調，管理委員會經土地公指示，今天舉行盛大的「中邑福德首廟褒封大典」，適逢「頭牙」，許多信徒也同沾喜氣。

樹王福德祠管委會主委、樹王里長石炳南表示，樹王福德祠是地方的主要信仰中心，是台中市內第一座獲得市長褒揚狀的土地公廟，當時市府人員希望不要聲張，避免其他寺廟起而效尤，產生困擾，直到近來土地公認為機緣已到，指示在「頭牙」之際，舉辦盛大的褒封大典。

石炳南說，由於今年年運不佳，土地公指示設置天台供信眾膜拜，並請出鎮廟三寶，包括大金元寶、文昌狀元筆、紅鬃烈馬，讓信徒們撫摸，祈求榮華富貴、功成名就、大筆進財。