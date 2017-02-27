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全球最塞車城市第9名 李俊毅要南市長提對策

2017-02-27  15:35

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨中央副秘書長李俊毅今天得知台南市是全世界最塞車的第9名城市，他驚訝地在臉書上寫說台南市竟然是全世界最塞車的第9名城市，他強烈呼籲賴清德市長必須立即提出對策。

李俊毅表示，他的城市交通對策包括1、廣設立體停車場（學校操場、公園綠地、公共場所等）；2、民間參與停車場建設；3、逐步取消路邊停車格位，倍增道路面積。

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  • 民進黨中央副秘書長李俊毅在臉書指得知南市竟是全球最塞車城市的第九名，籲賴市長速提對策。（圖擷取自李俊毅臉書）

    民進黨中央副秘書長李俊毅在臉書指得知南市竟是全球最塞車城市的第九名，籲賴市長速提對策。（圖擷取自李俊毅臉書）

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