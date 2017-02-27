全球最塞車城市第9名 李俊毅要南市長提對策

2017-02-27 15:35

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨中央副秘書長李俊毅今天得知台南市是全世界最塞車的第9名城市，他驚訝地在臉書上寫說台南市竟然是全世界最塞車的第9名城市，他強烈呼籲賴清德市長必須立即提出對策。

李俊毅表示，他的城市交通對策包括1、廣設立體停車場（學校操場、公園綠地、公共場所等）；2、民間參與停車場建設；3、逐步取消路邊停車格位，倍增道路面積。