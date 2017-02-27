看報沒付錢被勸 歐巴桑氣潑飲料、10元丟地上

2017-02-27 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕超商店員難當！台南某間便利商店員工今日在「爆料公社」臉書粉絲頁發文表示，他遇到1個中年婦女買了1罐飲料後，就直接拿走1份報紙想要在店內座位上翻閱，他前去勸導看報紙要付錢後，沒想到歐巴桑竟氣到潑飲料，還把10元丟在地上，許多網友看到後直呼「奥客真的太多了！」

這名店員透露，他當時對中年婦女說「不好意思我們報紙要付費才能看」，結果對方回嗆「為何其他家可以你們不行？」此時店員仍頻頻表達歉意，歐巴桑仍舊氣到決定要把飲料退費，超商員工好心規勸飲料已打開飲用了不能退貨，歐巴桑竟當場把飲料倒在地板，甚至也把報紙甩到地面。

店員見狀要求她買下被毀損的報紙，婦人心不甘情不願地拿出10元丟在地上，在店員的堅持下歐巴桑才把錢撿起來丟到桌上。這位客人的種種行為，讓超商員工忍不住感嘆「我們超商店員也有我們的自尊，我們不需要這樣被妳糟蹋。」