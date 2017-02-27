| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

看報沒付錢被勸 歐巴桑氣潑飲料、10元丟地上

2017-02-27  15:49

〔即時新聞／綜合報導〕超商店員難當！台南某間便利商店員工今日在「爆料公社」臉書粉絲頁發文表示，他遇到1個中年婦女買了1罐飲料後，就直接拿走1份報紙想要在店內座位上翻閱，他前去勸導看報紙要付錢後，沒想到歐巴桑竟氣到潑飲料，還把10元丟在地上，許多網友看到後直呼「奥客真的太多了！」

這名店員透露，他當時對中年婦女說「不好意思我們報紙要付費才能看」，結果對方回嗆「為何其他家可以你們不行？」此時店員仍頻頻表達歉意，歐巴桑仍舊氣到決定要把飲料退費，超商員工好心規勸飲料已打開飲用了不能退貨，歐巴桑竟當場把飲料倒在地板，甚至也把報紙甩到地面。

店員見狀要求她買下被毀損的報紙，婦人心不甘情不願地拿出10元丟在地上，在店員的堅持下歐巴桑才把錢撿起來丟到桌上。這位客人的種種行為，讓超商員工忍不住感嘆「我們超商店員也有我們的自尊，我們不需要這樣被妳糟蹋。」

廣告
  • 台南有位中年婦女想在超商看免錢報紙，被店員勸導看報紙要付錢後，竟然氣到潑飲料。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲頁）

    台南有位中年婦女想在超商看免錢報紙，被店員勸導看報紙要付錢後，竟然氣到潑飲料。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 便利商店 奧客 超商
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
電鍋菜✧豆腐蒸肉
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：看報沒付錢被勸 歐巴桑氣潑飲料、10元丟地上


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.