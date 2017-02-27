中市書法學會慶祝50週年 邀國際名家聯展
2017-02-27 15:27
台中市書法學會慶祝50週年，邀國際名家聯展。（屯區藝文中心提供）
〔記者何宗翰／太平報導〕台中市書法學會成立於民國55年，慶祝學會成立超過50週年，邀請日本、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南各國書法社團以及台灣書法名家大會師，以「藝遊四海翰墨緣」為主題，即日起在屯區藝文中心舉辦國際大展暨會員聯展，展至3月26日。
台中市書法學會起初名為「中國書法學會台中市支會」，為台灣會齡最久的書會之一，解嚴後更名為「台中市書法學會」，會員遍布中部地區，涵蓋畫壇老、中、青三代200多人，定期舉辦展覽、演講、比賽等活動，奠定了中部地區書法藝術發展。
「藝遊四海翰墨緣」邀請各國約100名書法名家大會師，展出約170件作品，包括印尼「雅加達印尼書藝協會」、「三寶壠書畫協會」，馬來西亞則有馬六甲書法家彭慶勤、曾木華等人，泰國「泰北書法協會」，中國的「中國書法家協會」、「內蒙四子王旗書法家協會」及「西安望賢書會」，以及日本「鳥取縣書道聯合會」等。
台中市書法學會理事長詹坤艋表示，這次國際書法大展，集合了喜好書道藝術的朋友，體現以書會友，同時對於書法的欣賞或研究提供相當多元的面相，意義深遠。
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