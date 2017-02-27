意外奪走「家人」 務農男抱骨灰求PS合照逼哭網友
2017-02-27 16:57
不少高手紛紛出手相助，完成一幅幅動人的成品。（圖擷自Mobile01）
〔即時新聞／綜合報導〕一名返鄉務農的小鮮肉在《Mobile01》論壇網發文，闡述自己回鄉歸農後，領養了一隻名為「帥哥」的黑狗，但前陣子帥哥不幸發生意外，因平日忙於務農，根本來不及跟帥哥好好合照，便上網尋求大神幫助，希望能再跟這位「家人」出現在同張照片中。
一名返鄉務農的年輕男子，在回歸田野後，領養了一隻黑色台灣土狗，並將他命名為「帥哥」，但不幸的是，帥哥前陣子發生意外離開人世，讓該男子傷痛不已，直到最近才收拾好情緒，開始整理愛犬的照片，但卻發現，由於他們平時都在田裡工作，根本沒有時機能拍下好看的照片，所以幾乎「沒有合照」。
該男子便上網尋求大神們PS，並提供數張帥哥照，其中一張還是他抱著骨灰箱的落寞背影，希望各位P圖神人能夠圓他與愛犬同框的夢，數名高手紛紛出手幫忙，最後成品讓原PO激動淚謝說：「看到這邊眼淚又停不下來了....謝謝你，真的非常非常謝謝你....」，有不少網友也深受感動留言說：「讓我想起我家小咪...已哭」、「哭了，好大的洋蔥」
不少高手紛紛出手相助，完成一幅幅動人的成品。（圖擷自Mobile01）
原PO抱著愛犬的骨灰箱，希望PS大神能把箱子換成真的「帥哥」，一圓牠生前來不及好好合照的夢。（圖擷自Mobile01）
原PO表示「帥哥」是他的開心果，原以為兩人緣分至少還有10年，沒想到意外來的太突然。（圖擷自Mobile01）
一名返鄉務農的男子因意外痛失愛犬，但平日雙雙在田間忙農事，幾乎沒合照，便上網求助網友PS，最後成品讓他感動落淚。（圖擷自Mobile01）
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