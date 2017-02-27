醫訊》醫療機械手臂技術吹南向風 泰國醫院來台取經

光田醫院神經外科醫師程久俊（左）解說雷納生機械手臂手術。（記者張軒哲攝）

2017-02-27 15:27

〔記者張軒哲／台中報導〕新南向政策持續加溫！台灣先進醫療技術聞名國際，曼谷拉瑪提波迪醫院（Ramathibodi Hospital）於去年底完成泰國首例利用電腦導航結合機械手臂完成神經外科脊椎手術，該院3名脊椎手術小組護理師專程至台中光田醫院進行為期3天訓練，向光田神經外科團隊學習機械手臂技術及脊椎照護計畫，造福更多東南亞患者。

光田醫院院長陳子勇指出，脊椎分布無數控制全身各部位的重要神經及血管，全球脊椎手術技術朝向以更精準、安全、傷口小恢復快的方向發展。

神經外科醫師程久俊表示，台灣引進歐美最先進的3D定位導航與機械手臂輔助脊椎微創手術系統「雷納生機械手臂」較泰國早且技術純熟，用途越來越廣泛。同時整合且標準化脊椎手術照護，病患從就診第一天就知道治療方向。

神經外科專科護理師林勇志表示，他整合編輯「脊椎手術照護手冊」，含括脊椎節結構、疾病介紹、就醫準備、手術方法、手術前準備、術中過程和術後養護，以及出院後的居家保養等共14部分，更設計腰椎手術住院計畫表，將居家照護重點拍攝為影片上傳雲端，透過QR code阿公阿嬤也能在家裡做核心肌群訓練，避免脊椎病變再上身，堪稱國內整合最完整的脊椎照護手冊。