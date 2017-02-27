中市特色小學超吸睛 林佳龍臉書分享

西屯區大仁國小一樓階梯有如彩虹。（記者張菁雅翻攝）

2017-02-27 15:09

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市多所特色小學超吸睛，成為網友拍照打卡的景點。台中市長長林佳龍今天也在臉書介紹這些學校，同時提醒前往校園參觀的民眾，留意校園開放時間，並維護校園環境。

林佳龍在臉書貼文表示，近年教學不限於教室，越來越多校園融入在地特色、自然生態等特色環境，有的從建築著手，有的在學校跑道或階梯上色，校園像是歡樂的遊樂園，成為不少網友拍照打卡的熱門景點。

林佳龍舉例，西屯區大仁國小將一樓的階梯漆成繽紛的色彩，讓爬樓梯增添一些趣味；西屯區惠文國小、大里區內新國小將跑道從以往單調的橘色，變得五顏六色，校園更美麗，學生們上課、運動也更有活力；東勢區中科國小則以紅色清水磚建造，展現傳統客家風貌。

林佳龍指出，台中市接下來還有許多老校舍將重新改建，為安全學習空間注入更多活力，市府推動8年50億元老舊校舍整建計畫，加上教育部3年180億元的預算，全面改善校舍硬體建設，已有不少學校正逐步迎接老舊校舍的重生，一起努力讓校園更能符合孩子的需求，成為安全、創新的學習空間。

林佳龍也不忘提醒民眾，前往校園參觀時應留意校園開放時間，並協助保持環境原貌，隨手帶走垃圾，一起維護美麗的校園環境。