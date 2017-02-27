全國最會塞車 台南市不認同將去函要求澄清

台南是最會塞車的城市，南市府強烈質疑，將去函要求澄清。（記者蔡文居攝）

2017-02-27 15:06

〔記者蔡文居／台南報導〕有關媒體報導國外Tom Tom公司公布台南市列名全世界最會塞車的25個城市之一，也是台灣第一塞的城市。台南市政府強烈質疑該公司的評估結果與民眾感受完全不同，也質疑該公司的採樣路段、時段、日期及評估方法是否客觀與代表性，將正式去函要求該公司澄清評估結果，並提供相關評估數據。

台南市交通局今天下午發布新聞指出，有關該公司對於城市塞車程度的定義與交通資料的取得，成大交管系魏健宏教授表示並不客觀，因為該公司以特定資料做為交通順暢程度的比較基準，並不符合統計學或交通理論，且完全抹煞了市府團隊歷年來的交通改善成果，並不公平，此外，該公司以局部路口、特定時段的交通情形就定義一個城市的交通狀況也是瞎子摸象，完全不了解一個城市的交通發展政策與推動成果。

交通局長林炎成表示，民眾感受全台灣最塞車的城市不會是台南市，而台南的瓶頸交通路段也不在北門路及民族路。林炎成表示，民眾感受的交通瓶頸路段原先在仁德交流道，但在中央、地方攜手改善下，已增闢大灣交流道紓解車流，並陸續完成仁德交流道出入口匝道改善計畫，目前交通狀況非常順暢。

林炎成說，南市市中心因鐵路貫穿造成平交道阻礙交通問題，交通局已透過幹道號誌連鎖、火車站前圓環動線調整及加強停車供給與管理等方向改善，目前火車站周邊交通狀況已有明顯改善，且隨著鐵路地下化工程開工，原有都市縫合問題也將隨之解決。

此外，配合中央政府推動前曕性基礎交通建設，交通局早已規劃台南交通2.0政策，向中央提出鐵路立體化延伸至善化地區計畫及先進公共運輸系統—高架單軌的綠線及藍線建置計畫，共523億元的前瞻性基礎建設經費，預計在113年完工通車，將可進一步解決市區交通問題，奠定大台南未來30年的基礎交通脈絡，未來將再繼續爭取新營、柳營地區鐵路立體化、先進運輸系統二期及未來路網等12條路線，以建構完整的大台南市公共運輸路網。