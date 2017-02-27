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癮君子注意！ 中市7校外人行道設禁菸區

2017-02-27  14:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕助校園學生遠離菸害，台中市3月1日起，在7所學校外的人行道設禁菸區，台中市衛生局指出，7校校園周邊已公告為禁菸區，籲民眾遵守規定，違者可依法處以2千元至1萬元罰鍰。

台中市政府為避免校園師生、家長及民眾行經學校周邊時，遭受二手菸害，推動校園周邊無菸人行道，3月1日起在全市7所學校正式公告禁菸。

衛生局表示，校園周邊人行道為公共空間，民眾不經意的吸菸行為，往往讓二手菸飄進校園甚至教室，無形中也造成師生受二手菸害。

衛生局指出，菸害防制法現已規範高級中等學校以下學校為全面禁止吸菸，但未將校門口、人行道等戶外區域納入禁菸場所規範。

為讓校園學生遠離二手菸害，市府加強規劃在學校外周邊禁菸，包括西苑高中、向上國中、豐原國中、爽文國中、清水國小、合作國小、新平國小等校園周邊人行道，3月1日起依菸害防制法公告禁菸。

衛生局呼籲民眾遵守校園周邊禁菸的規定，違者將將依法處以2千元至1萬元罰鍰，不讓二手菸危及學生學習環境。

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  • 癮君子注意！台中市明起，在7所學校外人行道設禁煙區。（圖由市府提供）

    癮君子注意！台中市明起，在7所學校外人行道設禁煙區。（圖由市府提供）

  • 癮君子注意！台中市明起，在7所學校外人行道設禁煙區。（圖由市府提供）

    癮君子注意！台中市明起，在7所學校外人行道設禁煙區。（圖由市府提供）

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