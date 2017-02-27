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福德正神聖誕 信徒吃「賜福食」祈平安

信徒們吃「賜福食」祈求福德正神保安平。（記者林國賢攝）

2017-02-27  14:39

〔記者林國賢／雲林報導〕今天是福德正神聖誕，斗六市太平老街福德宮信徒絡繹不絕為福德正神祈福，一起享用「賜福食」，祈求福德正神庇佑，數百人齊聚享用平安福食，熱鬧喜氣。

農曆2月2日是福德正神聖誕，斗六太平老街福德宮於清朝康熙年間受敕封，追溯歷史已超過300年，是國內三尊佩戴宰相官帽的福德正神之一，信徒廣佈，今年安排土地公公彩繪、賜福食、低收入公益關懷活動及擲杯祈吉祥贈品等多項活動，替福德正神祝壽。

今天一早福德宮參拜祈福人潮絡繹不絕，信徒們也一起享用賜福食，雖然許多信徒就站在馬路上吃著賜福食，但每個人仍相當高興，因為可以獲得福德正神滿滿的庇佑。

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  • 福德正神聖誕信徒祝壽祈福。（記者林國賢攝）

    福德正神聖誕信徒祝壽祈福。（記者林國賢攝）

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標題：福德正神聖誕 信徒吃「賜福食」祈平安


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