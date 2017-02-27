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包場看格雷的50道陰影 情侶留下白白的液體...

2017-02-27  15:12

〔即時新聞／綜合報導〕電影《格雷的五十道陰影2：束縛》夾帶續集人氣，全球票房獲得佳績，電影中煽情刺激的性愛畫面，讓觀眾看得臉紅心跳、情慾高漲。一名在電影院工作的網友，日前播放完該部電影，進影廳做清潔工作時，發現座椅上留下了不明的液體，由於當時廳內觀眾只有一對情侶，不禁讓人遐想。

知名粉絲團「超直白 Chao zhi bai」今天中午時張貼一則貼文表示「一對情侶來看完格雷之後，請大家用豐富ㄉ想像力猜猜這是啥」，隨後又補充表示「事情原因：朋友在電影院上班，情侶來看電影，觀賞「格雷」，廳內還只有兩人」。

只見附上的照片中，一張影廳內的座椅上，殘留著不明的液體，上面還有幾個顆粒狀的物體，不禁引人遐想兩人在電影播放過程中做了什麼「好事」。

貼文一出，隨即吸引網友討論，有網友看到照片開玩笑表示「這太激情了吧」、「這個量肯定積了一個禮拜」，但也有網友推測表示「有顆粒白白的，推測這應該是沒攪散的奶茶」、「應該是麥當勞玉米濃湯吧」、「看個電影有黏稠眼淚也是很正常的」。

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  • 網友打掃影廳時發現座椅上留下不明液體。（擷取自超直白粉絲團）

    網友打掃影廳時發現座椅上留下不明液體。（擷取自超直白粉絲團）

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