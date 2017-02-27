包場看格雷的50道陰影 情侶留下白白的液體...
2017-02-27 15:12
〔即時新聞／綜合報導〕電影《格雷的五十道陰影2：束縛》夾帶續集人氣，全球票房獲得佳績，電影中煽情刺激的性愛畫面，讓觀眾看得臉紅心跳、情慾高漲。一名在電影院工作的網友，日前播放完該部電影，進影廳做清潔工作時，發現座椅上留下了不明的液體，由於當時廳內觀眾只有一對情侶，不禁讓人遐想。
知名粉絲團「超直白 Chao zhi bai」今天中午時張貼一則貼文表示「一對情侶來看完格雷之後，請大家用豐富ㄉ想像力猜猜這是啥」，隨後又補充表示「事情原因：朋友在電影院上班，情侶來看電影，觀賞「格雷」，廳內還只有兩人」。
只見附上的照片中，一張影廳內的座椅上，殘留著不明的液體，上面還有幾個顆粒狀的物體，不禁引人遐想兩人在電影播放過程中做了什麼「好事」。
貼文一出，隨即吸引網友討論，有網友看到照片開玩笑表示「這太激情了吧」、「這個量肯定積了一個禮拜」，但也有網友推測表示「有顆粒白白的，推測這應該是沒攪散的奶茶」、「應該是麥當勞玉米濃湯吧」、「看個電影有黏稠眼淚也是很正常的」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 情侶 格雷的五十道陰影：束縛 電影院
生活‧本日最多瀏覽
- 氣哭！搭大眾運輸吸進的廢氣比自己開車高8倍
- 極地冷氣團將來襲 吳德榮：週五低溫下探10度
- 《愛肝加油站》健保放寬B肝治療規範 自費治療者可轉健保？
- 永采彭父餐廳佔地劃車格？ 交通局將派員調查
- 南市是台灣最塞車城市 警：加強疏導、執法
網友回應
熱門新聞
- 為姚元浩失去所有 王心凌情變原因曝光
- 奧斯卡完整得獎名單在此 小班弟、艾瑪史東封帝后！
- 中正廟動不了 張景森新點子：威權政治文化遺址
- 〈活動看板〉1980專線安心服務
- 付贖金期限已過 菲南德國籍人質傳已遭斬首
- 科學家：地球生命起源可能來自火星
- （奧斯卡最佳男配角）非裔男星演技精湛 《紙牌屋》入圍艾美獎
- 闖紅燈遇警攔查拒停 原來車內藏逾300克毒品
- 〈戀愛翹翹板〉感覺女友像討債鬼 不斷付出愛已疲乏
- MLB》比大谷還瘋！17歲天才初登場轟滿貫飆7K（影音）
- 女模被摸屁屁 直播節目賞男主持一巴掌
- （奧斯卡最佳女配角）《藩籬》薇歐拉戴維絲 成首位奪3大戲劇獎的黑人女星
- 巴菲特投資不敗神話 他解讀關鍵是這個…
- 川普大戰媒體 不去白宮記協晚宴
- 大鵰搖頭丸 小心成癮沒命
- 布達佩斯網賽／拚到「超級搶十」 謝淑薇雙打封后
- 沃奎茲搶頭牌 美媒仍挺殷仔
- 自由談》當然去蔣！不然民主在幹嘛？
- 指5至10％司法官收賄 張靜：當庭辯解提名單
- 即起國定假日 斗六市停收垃圾
- （奧斯卡典禮）《海洋奇緣》女星演出遭巴頭 淡定微笑繼續唱
- 海外二二八遺屬 返古坑追思
- 是金ㄟ！跨性別男53勝0敗 奪女子角力冠軍
- 裴瑞茲領民主黨 誓成川普夢魘
- 反制中國火箭軍 我飛彈軍3月成軍
- 富岡漁港破敗髒醜 黃健庭猛搖頭
- 〈上班族甘芭茶〉向南瓜學習抗壓性
- 自由廣場》年金改革 需要世代間相互理解
- 迎白沙屯媽 至善協會趕製平安餅
- 金鋼狼、X教授來了 親切說「你好」
- 警察巡邏搞「車震」 劫案通報也不理
- 毒窟隱身檳榔攤 他吸毒被逮正著
- 苗警封城掃蕩 查獲毒品52件
- 冒名寶兒討子閎帳號 「他」秒拆穿：你粉絲喔？
- 人夫出軌遭妻逮 LINE小三「妳像青蛙抱著我」
- NBA》勇士49勝 率先晉級季後賽
- 黨內質疑319槍擊案 詹啟賢：可理解但深感遺憾
- Ella尺度大 自爆老公摸寶摸到她左乳
- （奧斯卡最佳導演）《樂來越愛你》達米恩 影史最年輕
- 紫南宮發錢母 信眾冒雨排長龍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：包場看格雷的50道陰影 情侶留下白白的液體...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分