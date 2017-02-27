好市多加油站試營運 油價較中油便宜3元

好市多加油站中壢店昨天試營運。（記者李容萍攝）

2017-02-27 14:15

〔記者李容萍／桃園報導〕加油站價格戰開打！美式量販店好市多在台第一家加油站3月2日在桃園市中壢店正式開幕，昨起開始試營運，隨著中油今起調漲油價0.1元，好市多加油站油價價格今天也隨之調整，98無鉛汽油25.4元、95無鉛汽油23.4元、超級柴油21.1元，其中，無鉛汽油部分仍比中油牌價便宜3元。

好市多表示，好市多加油站採自助加油，油由中油提供，因汽油價格會浮動，除了參考中油及台塑每週定價，同時會內部定價策略調整價格，每週會公布新價格，今天的價格就跟昨天不一樣，今起至3月1日，營業時間都從上午9點至晚上11點，3月2日上午8點開幕同樣營業至晚上11點，3月3日起營業時間則從早上7點至晚上11點。

好市多昨起試營運，適逢228假期，前往好市多中壢店購物民眾順道繞到賣場後方的好市多加油站加油，也有民眾專程到好市多加油站加油卻撲了空，因為這裡不對外開放、僅限會員加油，要有會員卡、聯名卡才能加油。

對於好市多加油站大玩價格戰，每公升降價3元，中油所屬加油站表示，好市多加油站的價格幾乎是把中油提供給好市多的批發價直接賣給會員，因為只提供會員使用，不對外營業，中油評估對其他加油站市場衝擊不大。