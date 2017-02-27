土地公生 歸仁六甲里辦擔龜分享添丁喜悅
今天是土地公生日，歸仁區六甲里舉辦擔龜活動。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是土地公誕辰，台南市歸仁區六甲里有個特別的習俗，就是舉辦擔龜活動，去年家中有生男娃者，要與共祀神明的「福份」們分享添丁喜悅，氣氛熱鬧，這項傳統沿襲自日治時期，歷史久遠，加上現今少子化，仍完整保留，難能可貴。
六甲里長林石象表示，列冊的福份共118戶，共祀福德正神，每年擲筊決定爐主，輪流迎請回家供奉，在土地公生時舉辦聯合祭典，之後再進行擔龜活動。
今天的土地公誕辰慶典在當地北極殿廣場舉行，這次的新丁戶共6位，各準備了足夠發放的紅龜來祭拜，有的則變換口味，改以水果餅取代，無論用什麼當供品，活動結束後都逐一發放給福份戶。
隨著時代演進，一般新丁戶都開車代步，沿途分送，各福份居民則拿著紙箱、塑膠籃在路旁等候，分享喜氣；而家中生了第2胎男娃的趙文霖，則採復古形式，真的找來了扁擔，用竹簍裝紅龜，全程走路，挑著發放，引人矚目。
有趣的是，2歲半的哥哥趙星睿，也學起大人的動作，拿出小道具，要幫出生不久弟弟趙星崴擔龜，模樣可愛。
耆老蔡福銀說，其實除了土地公祭拜的儀式之外，最初連紅龜的製作也都規格化，2台斤要做5個，大小幾乎固定；而早期農業社會，每年添丁者動輒3、40戶的，顯見當時真的很強調「增產報國」。
鑽研地方文史的紅瓦厝國小總務主任許耿肇表示，六甲里的這傳統俗屬於神明會性質，家中添丁的居民要準備紅龜，祭拜後分送，慶賀「弄璋之喜」，而在其他地方，也有類似習俗，但因工商進步，難免逐漸式微，值得設法保存。
才2歲半的趙星睿（中），也學起爸爸趙文霖（右）的動作，拿出小道具，要幫出生不久的弟弟趙星崴（左）擔龜，模樣可愛。（記者吳俊鋒攝）
新丁戶帶著小嬰孩參加誕辰祭典，祈求平安。（記者吳俊鋒攝）
有新丁戶變換口味，改送水果餅。（記者吳俊鋒攝）
福份戶共祀土地公，每年誕辰之日舉辦擔龜活動。（記者吳俊鋒攝）
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