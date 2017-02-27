「伯公」生日食福 獲贈公仔還能擲笅

參加「食伯公福」活動的信眾都可獲贈可愛的伯公公仔。（記者周敏鴻攝）

2017-02-27 14:23

〔記者周敏鴻／桃園報導〕今天是農曆2月2日客家信仰中的「伯公」生日，信眾們到各地廟宇拜拜、也為伯公慶生，桃園市政府客家事務局也結合廣隆宮等六處廟宇，舉辦「食伯公福活動」，讓信眾們開心吃辦桌，還能獲贈可以擲笅的可愛伯公公仔。

平鎮區廣隆宮、中壢區石頭庄地區福德宮、楊梅區上田寮福德祠、龍潭區三角林開庄福德祠、八德區玉元宮、大溪區永聖宮今天同步舉辦「食伯公福活動」，總共席開200桌，宴請2000位信眾。

客家事務局長蔣絜安說，參加活動的信眾都能獲贈一尊伯公公仔，一臉慈祥的伯公造型可愛，還手捧兩個笅杯，信眾們只要拿起超級迷你的笅杯，還能真正擲笅，體驗客家傳統信仰的樂趣。

桃園市長鄭文燦與信眾們同歡外，還前往廣隆宮幫忙擲笅祈壽龜，最終由廣隆宮管理委員會委員曾萬港以最多聖笅求回重達100台斤的米龜，鄭文燦說，米龜要愈養愈大隻，代表每年都有成長，而求回的米龜更要分享給親朋好友們，讓大家都分享福氣。

鄭文燦說，伯公是客家人對土地公的尊稱，「食伯公福」是客家特有的傳統習俗，是沿襲自早年伯公生日時，每戶人家就會準備祭品到住家附近的伯公廟祭拜，之後直接烹煮分享給其他信眾，希望信眾們吃完後，未來一整年都能福氣滿滿，展現客家人對土地有感情、敬天惜福的美德。

平鎮區廣隆宮「食伯公福活動」吸引許多信眾同歡。（記者周敏鴻攝）

桃園市長鄭文燦（右三）幫忙信眾祈壽龜。（記者周敏鴻攝）