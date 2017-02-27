即日起到年底 到東海岸淨灘換好禮

2017-02-27 13:51

［記者黃明堂／台東報導］觀光局東部海岸國家風景區管理處為讓國人重視海洋垃圾對海岸環境的衝擊，即日起至12月31日，於三仙台及小野柳風景區、加路蘭遊憩區辦理淨灘活動。

處長林信任表示，東管處去年在三仙台風景區舉辦「愛台灣 愛地球」淨灘暨環境教育活動，並於尼伯特風災後，結合夜訪小野柳遊程，推動小野柳風景區淨灘活動，深受民眾熱烈迴響，參與人次達1068人次。今年再辦，並新增加路蘭遊憩區，東管處將贈送參加遊客及民眾，每人1份小禮物，學生並可認證服務時數。

洽詢電話：089-281530、089-854097，相關訊息可上東管處官網或加入facebook【你好，東海岸】粉絲專頁、facebook【三仙台淨灘活動】粉絲專頁，facebook【夜訪小野柳】粉絲專頁參考。