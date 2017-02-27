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連續假期何處去 澎湖家扶中心跳蚤市場暖身

跳蚤市場成為家扶中心重要資金來源，志工隊默默付出是最大推手。（記者劉禹慶翻攝）

2017-02-27  13:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣經濟不景氣！也連帶影響社會福利資金來源，因此澎湖家扶中心改被動為主動，不定期舉辦跳蚤市場或園遊會募集資金，此次利用228連續假期舉行跳蚤市場，全數收入作為補充弱勢兒少多元學習及生活所用。

澎湖家扶中心在地深耕46年，為穩定弱勢兒少的基本生活與就學權益，中心努力的提供多元服務與獎學金機制，期待能減緩扶助家庭的經濟負擔，但是中心扶助家庭逐年增加，目前約有327戶弱勢家庭、601位弱勢兒少，他們經常有斷炊之虞，生活與教育也陷入困境，且類似不幸的兒少持續增加中。

原定每年2次的跳蚤市場活動，今年特設暖身場，利用228連續假期；澎湖家扶中心主任蕭舜鴻表示，跳蚤市場活動是澎湖家扶從事扶幼工作的最大動力與後盾，今年度除原定的5與9月份會辦理跳蚤市場外，亦在2月連假期間辦理3天的暖身場，企盼大家持續熱情參與，不論是捐贈物資還是到家扶中心選購義賣品，都是一種良善互助愛的循環。

今年跳蚤市場暖身場，以二手衣物及書籍為主，並在今日結束前舉辦限時搬運活動，只要200元、5分鐘內任由搬運，雖然活動圓滿結束，家扶中心仍持續收取全新、無需修理即可使用的物資或古玩。活動地點：馬公市成功街75號（澎湖家扶中心，文光國小斜對面）。詳情洽詢電話：06-9276432。

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  • 跳蚤市場也提供二手書義賣，散播書香社會。（記者劉禹慶翻攝）

    跳蚤市場也提供二手書義賣，散播書香社會。（記者劉禹慶翻攝）

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