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捕鰻苗近尾聲 價格卻大漲一倍

2017-02-27  13:44

〔記者陳燦坤／雲林報導〕鰻苗價格拉尾盤！在捕鰻苗期結束前夕，價格漲了一倍，養殖業者反應去年底鰻苗豐收價格走跌，不少業者都等著「撿便宜」，今年初捕獲量突然銳減，價格大漲，業者扼腕沒早些採購鰻苗。

這一季捕鰻苗期將在3月1日結束，鰻苗價格由過年前一條30元，現漲到60元，養殖業者反應去年進入鰻苗洄游期，捕獲量相當高，在去年尾牙全台捕獲的鰻苗達到4噸 ，業者樂觀評估這一季捕獲量應該可達到6、7噸，當時鰻苗每條30元，多數業者研判價格可能持續下滑，都心存觀望，暫時不打算購買。

這期間寒流一波波來襲，養殖業者也評估鰻苗洄游量應該增加，沒想到約半個月前鰻苗捕獲量銳減，捕鰻苗期又將結束，捕獲量也不如預期，巿場價格大漲，業者後悔已來不及。

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  • 捕鰻苗期即將結束，漁民架設的圍網將撤除。（記者陳燦坤攝）

    捕鰻苗期即將結束，漁民架設的圍網將撤除。（記者陳燦坤攝）

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