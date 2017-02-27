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八德百年乞龜 平安龜重達2136斤

八德三元宮舉辦乞龜活動，最重米龜2136斤，市長鄭文燦敬獻850斤米龜，比去年重50斤。（記者鄭淑婷攝）

2017-02-27  13:46

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕農曆2月2日土地公生日，有百年傳統的八德乞龜活動今天在三元宮登場，市府文化局、八德區公所舉行「八德祈龜傳統推展活動」，許多信眾一早就到廟裡乞龜求平安，今年最重的平安龜達2136斤，比去年多了4公斤，市長鄭文燦也敬獻850斤平安龜，比起去年重了50斤，在活動後分切送給信眾享用。

廟方表示，乞龜又稱祈龜或求龜，是元宵節的重要傳統活動，以米製成的米龜，信眾以擲筊詢問神明，獲得同意後可將龜帶回，隔年要還較大的米龜，供其他人再乞回家，讓米龜一年比一年大，而八德乞龜活動已流傳百年，三元宮選在每年農曆2月2日舉行。

八德三元宮舉辦乞龜活動，最重米龜2136斤，市長鄭文燦敬獻850斤米龜，比去年重50斤。（記者鄭淑婷攝）

八德三元宮舉辦乞龜活動，最重米龜2136斤，市長鄭文燦敬獻850斤米龜，比去年重50斤。（記者鄭淑婷攝）

八德三元宮舉辦乞龜活動，最重米龜2136斤，市長鄭文燦敬獻850斤米龜，比去年重50斤。（記者鄭淑婷攝）

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