豆干工廠軟禁移工14年 產品遭里仁全面下架

高市警方和勞工局救出4名黑工，分別是2名印尼籍女移工及菲籍、越南籍男外勞，4人不僅被剝削成血汗勞工，女移工阿芳（左二）更失去自由14年。（資料照，記者黃良傑翻攝）

2017-02-27 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄1間豆干工廠涉嫌軟禁4名分別來自印尼、菲律賓、越南的移工，其中1名印尼女外勞更是被控制行動長達14年，消息傳出後引起民眾義憤填膺，有機食品銷售商里仁也將該工廠生產的產品全數下架。

里仁官網今日PO出公告，指出北中區門市都沒有賣這間工廠的豆製品，只有南區店家販售該工廠產品，目前與對方的合作將會暫停，相關產品都會下架。

據《蘋果日報》報導，里仁高雄旗艦店透露，門市內其實只有1款豆干商品是該公司出產，的確有收到總公司命令下架，現在已經在里仁通路上看不到了。