體驗拔胡蘿蔔 當1日農夫活動夯

東勢果菜生產合作社今天拔蘿蔔體驗，吸引不少民眾參加。（記者陳燦坤攝）

2017-02-27 13:14

〔記者陳燦坤／雲林報導〕東勢今天有一場體驗拔胡蘿比賽，民眾報名相當踴躍，家長與孩子第一次在田間拔胡蘿蔔，覺得相當新鮮，還不忘拿起手機拍照留念，同時了解平常吃的胡蘿蔔是怎麼種出來。

東勢果菜生產合作社今天舉辦「小小胡蘿蔔農夫」活動，不少家長帶著孩子一起參加，民眾先在田間看農民採收胡蘿蔔，許多孩子首次見到長在土裡的胡蘿蔔感到相當興奮，當拔蘿蔔比賽的哨音響起，不分大人小孩爭相湧入田裡，賣力拔蘿蔔，才發現這項工作沒想像中簡單，不是使出吃奶的力氣拔不出來，便是拔起胡蘿蔔的葉子、梗，胡蘿蔔則好端端在土裡。

東勢果菜生產合作社希望藉由這次活動推廣台灣優質胡蘿蔔，告訴大家平常吃的胡蘿蔔是怎麼種出來的，合作社認為將產地到餐桌的過程完全透明化，消費者吃得最安心。

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