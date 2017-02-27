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午後恐陷返北車潮 國道這些路段易塞

228連假第三天，高公局表示，今午國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、新竹系統至湖口，國3北上龍潭至鶯歌系統、國5北上頭城至坪林路段均可能發生壅塞情形，建請用路人改走省縣道替代道路。圖為國一湖口到楊梅端。（資料照，翻攝自高公局網站）

2017-02-27  13:16

〔記者甘芝萁／台北報導〕今天是228連假第三天，高公局表示，今午國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、新竹系統至湖口，國3北上龍潭至鶯歌系統、國5北上頭城至坪林路段均可能發生壅塞情形，建請用路人改走省縣道替代道路，以避開國道壅塞路段。

高公局指出，今日上午西部國道時速低於40公里路段主要為國1南下湖口服務區至竹北；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段大致行車順暢。

高公局指出，截至11時，國道全線總延車公里為30.7百萬車公里，預估本日交通量為105百萬車公里。下午國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、新竹系統至湖口，國3北上龍潭至鶯歌系統、國5北上頭城至坪林路段均可能發生壅塞情形，建請用路人改走省縣道替代道路，以避開國道壅塞路段。

今日11時45分國5北上開放大客車行駛宜蘭至頭城路段路肩，後續將機動實施主線儀控管制。另提醒用路人國5北上高乘載管制將於下午15至20時實施，用路人可於途中收聽警廣，或請同車親友利用本局1968網站或App查詢國道即時路況資訊，適時調整行車路線，以縮短行車時間。

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