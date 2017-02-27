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桃園土地公文化館慶開館 擲筊送壽桃

桃園土地公文化館今天開幕，現場相當熱鬧。（記者陳昀攝）

2017-02-27  13:08

［記者陳昀／桃園報導］今天是土地公生日，桃園市土地公文化館也熱鬧開張，館方準備500份金箔貼紙和壽桃歡慶開幕，只要擲出聖筊就能領取，吸引許多民眾參與。桃園市長鄭文燦出席時表示，這是全台第一座以土地公為主題的文化館，將發展為桃園一大特色。

鄭文燦指出，升格前的「桃園市公所」推動土地公文化節、土地公文化館已有10年歷史，升格後由桃園市文化局接續策劃、桃園市文化基金會負責營運，過去3個月的試營運，參觀人數已突破7萬人次，平均一天超過700人，上半年預約參觀團體超過50團，即日起至5月團體預約幾乎滿檔，表示土地公文化館深具潛力。

鄭文燦指出，土地公文化館有4大功能，包含土地公文化常設展、傳統民俗展、文創基地供藝術家駐村，以及開放性的展覽館，呈現多元豐富的面貌。

桃園市土地公文化館策展人姚孟吟指出，土地公文化館是座智慧綠能建築，融入電子科技及「寓教於樂」的常民傳統藝術展示，輔以青年文創的藝術家駐村，引領風騷，為桃園開創一條不一樣的「常民文化、藝術創新」道路。

姚孟吟表示，配合開幕活動，除了已展出的面譜展外，一樓的廟會彩藝與4樓的神氣神器也隨之開展，廟會彩藝是將百年以上以傳統工藝，如漢工體、茄苳入石柳等傳統木雕藝術，所製作出的生活器具；4樓的神氣神器則是呈現「小人國的廟會嘉年華」，展出廟會模型、精緻神將等；今年有4大特展計劃，傳藝大逗陣、桃園文學地景、大河之市、藝桃趣文創，會陸續展開。

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  • 桃園土地公文化館今天開幕，現場相當熱鬧。（記者陳昀攝）

    桃園土地公文化館今天開幕，現場相當熱鬧。（記者陳昀攝）

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    桃園土地公文化館今天開幕，現場相當熱鬧。（記者陳昀攝）

  • 桃園土地公文化館今天開幕，現場相當熱鬧。（記者陳昀攝）

    桃園土地公文化館今天開幕，現場相當熱鬧。（記者陳昀攝）

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